RIPARTIAMO DA CANA E’ in corso di svolgimento la pastorale diocesana

R. & P.

La diocesi di Locri-Gerace si ritroverà domani pomeriggio per la convocazione Diocesana presso il Centro Pastorale di Locri, con l’intento di riflettere sugli orientamenti pastorali che il Vescovo, S.E. monsignor Francesco Oliva, ha lasciato prima della partenza per la sua degenza ospedaliera che registra costanti miglioramenti.

Durante la Convocazione, il Vescovo si rivolgerà ai partecipanti provenienti da tutte le parrocchie della Chiesa locrese, attraverso un messaggio audio registrato.

La Convocazione diocesana si aprirà con la preghiera e l’introduzione del Vicario Generale, don Pietro Romeo; seguirà la relazione del direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale, don Giuseppe De Pace; interverranno, poi, i Direttori degli altri Uffici pastorali per approfondire le indicazioni del Vescovo, riguardo al rispettivo ambito. Ogni intervento sarà arricchito dalle domande che l’assemblea potrà avanzare e che successivamente serviranno per un’ulteriore riflessione nelle parrocchie.

I temi della convocazione indicati dal Vescovo, che saranno presentati anche attraverso la visione di due video, si possono così riassumere: la conversione missionaria, il coraggio di affrontare le nuove sfide dell’evangelizzazione, il cammino dell’iniziazione Cristiana e, in particolare, la catechesi degli adulti. Come ci spiega don Pietro Romeo: “Centro della catechesi per gli adulti è la famiglia, quale soggetto principale di una vera corresponsabilità pastorale”.

La convocazione inizierà alle 17:30 e terminerà alle ore 20 presso il Centro pastorale di Locri e si svolgerà nel rispetto delle misure dettate dall’emergenza covid-19.

Oltre allo spazio del Salone del Centro pastorale sarà possibile partecipare alla Convocazione dalla Cattedrale di Locri, dove i lavori potranno essere seguiti in video proiezione.

Tutta la Convocazione, inoltre, sarà trasmessa in sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCSwyqcI3tLb0tCcrMT-Hl1A) e sulle pagine Facebook della diocesi (https://www.facebook.com/diocesilocri/) e del Giornale diocesano (https://www.facebook.com/pandocheion/).

Locri 9 settembre 2020