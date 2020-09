“NESSUNO TOCCHI CAINO” E “MEZZOGIORNO IN MOVIMENTO” Martedì a San Luca e mercoledì a Siderno si presenta il report “Viaggio della speranza”

“NESSUNO TOCCHI CAINO” E “MEZZOGIORNO IN MOVIMENTO” Martedì a San Luca e...

R. & p.

Riviera, settimanale Free Press della Città Metropolitana, in collaborazione con l’associazione Nessuno tocchi Caino e Mezzogiorno in movimento, presenta il volume Il viaggio della speranza – immagini, parole e atti del Congresso di Nessuno tocchi Caino, curato da Lorenzo Ceva Valla, Antonio Coniglio e Sabrina Renna ed edito da Reality Book. Il volume, racconto ricco di immagini dell’VIII congresso dell’associazione, sarà presentato in due diverse occasioni: martedì 15 settembre, alle ore 18:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di San Luca e mercoledì 16, alle ore 18:30, presso la Piazza Municipio di Siderno. Durante gli incontri interverranno Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Ilario Ammendolia e Rosario Condarcuri, cui si aggiungeranno Antonio Femia Bruno Bartolo ed Eugenio Minniti a San Luca e Pietro Fuda e Federica Roccisano a Siderno. Entrambe le manifestazioni rispetteranno le prescrizioni anti-covid vigenti. La cittadinanza è invitata a partecipare.