di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte web Reggio Calabria Comics)

Forti dell’edizione 2025 del Reggio Calabria Comics che ha avuto un grande successo, l’organizzazione si attiva per i preparativi dell’edizione 2026 e lancia nuove, interessanti e simpatiche iniziative che coinvolgeranno gli amanti del genere e non solo. La fiera, dedicata a fumetti, gaming, cosplay e intrattenimento nerd, si prepara a tornare con un programma ancora più ambizioso, confermandosi un evento imperdibile per appassionati di tutte le età.

Infatti l’edizione 2025, svoltasi dal 26 al 28 settembre al Palasport Botteghelle “PalaBenvenuti”, aveva registrato un’affluenza record di visitatori e notevoli sono state le collaborazioni con istituzioni nazionali come Poste Italiane, che ha realizzato annulli filatelici speciali, e la presenza di ospiti di rilievo tra doppiatori, autori e influencer. Tutto è nato da un’idea condivisa di due amici, Domenico Condello e Giovanni Pipari: il Festival del Fumetto e della cultura pop a Reggio Calabria, in pratica un appuntamento in cui gli appassionati potessero incontrare gli operatori del settore e arricchire il loro bagaglio culturale e professionale con l’obiettivo di promuovere la lettura, risvegliando le coscienze dei cittadini e sensibilizzando le Istituzioni affinché si potesse realizzare in città una manifestazione culturale di spessore con al centro il fumetto anche in forma audio e sensoriale.

Nel 2026 il team organizzativo si è rimesso al lavoro e Domenico Condello ha dichiarato:«Dopo il feedback entusiasta dell’ultima edizione, siamo motivati a fare di più» . E Gianni Pipari ha aggiunto: «Stiamo pianificando partnership ancora più prestigiose, aree tematiche ampliate e sorprese che renderanno il Reggio Calabria Comics 2026 un appuntamento indimenticabile. L’obiettivo è consolidare l’evento come polo culturale del Sud Italia, attirando visitatori da tutta la penisola e oltre».

A tal proposito gli organizzatori annunciano una nuova location per l’edizione 2026 sulla quale è mantenuto il riserbo per incentivare maggiormente l’attrattiva dell’evento. Comunque si conosce che l’area sarà ampia,versatile e pronta ad ospitare espositori, aree gaming e performance live e l’evento si focalizzerà sia sulla realtà virtuale sia su collaborazioni con creator internazionali.

Per coinvolgere nell’organizzazione soprattutto i fan, viene lanciata un’iniziativa social che consiste nell’invito rivolto a tutti a cercare di indovinare la prossima location. Le ipotesi di ognuno potranno essere condivise sul profilo Instagram ufficiale @reggiocalabriacomics usando l’hashtag #RCComics2026Location e chi riuscirà ad indovinare la sede prescelta potrà vincere biglietti gratuiti o gadget esclusivi. Via libera quindi alla fantasia e ai suggerimenti!