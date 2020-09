PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI SAN LEO Mercoledì i Commissari incontrano associazioni e comitati

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Mercoledì 23 alle ore 15.30 la Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno ha invitato i rappresentanti della Consulta Cittadina della associazioni, dell’osservatorio cittadino sui rifiuti, dell’osservatorio ambientale “Diritto per la vita” e del comitato a difesa della salute dei cittadini di Siderno a partecipare alla riunione indetta per illustrare tecnicamente il progetto di ammodernamento e adeguamento al Piano Rifiuti della Regione Calabria della piattaforma di trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani di San Leo che, secondo la nota diramata dai commissari, avverrà “Nel pieno rispetto della direttiva rifiuti sull’economia circolare”.

Sarà, in ogni caso, l’occasione buona per approfondire una tematica che ha già destato grande apprensione in città, già manifestata nel corso della riunione di partiti, movimenti e associazioni, convocata nei giorni scorsi in municipio dai Comunisti Uniti per Siderno.

Tornando alla riunione di mercoledì 23, per ovvie ragioni legate alla normativa anti-CoVid, i presenti non potranno superare il numero di 40 e dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuati.