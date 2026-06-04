Venerdì 5 giugno al PalaPirossigeno (ore 20.30) si alza il sipario sull’ultimo atto della stagione. I Lupi ospitano la Vis nella prima sfida della serie al meglio delle tre gare.

R. & P.

COSENZA – Si alza il sipario sulla finalissima del campionato DR1. Dopo una lunga e spettacolare stagione, Pirossigeno Cosenza Basket e Vis Reggio Calabria l’hanno spuntata su tutte le altre squadre e proveranno a compiere il salto di categoria.

In palio, c’è la promozione in Serie C unica – girone Campania. Sul parquet del PalaPirossigeno, venerdì 5 giugno alle 20.30, è fissata Gara 1.

I Lupi si aspettano un palazzetto pieno di tifosi. Coach Manu Gallo dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione: i 12 ragazzi che hanno affrontato in maniera brillante i quarti e la semifinale playoff.

Morale alle stelle anche per la Vis Reggio Calabria, che in Gara 3 della propria semifinale è riuscita a violare il Palasport di Bagnara e a staccare il pass per la finalissima dopo una tiratissima serie che aveva visto i bianco-amaranto perdere il primo match.

L’ingresso per tutte le gare è libero.

Per Gara 1, il PalaPirossigeno attende una cornice di pubblico da record per sostenere i Lupi in questo primo, decisivo assalto alla serie C.

La serie si gioca al meglio delle tre gare

Ecco il calendario definitivo diramato dalla FIP Calabria:

– Gara 1 – venerdì 5 giugno, ore 20.30 – PalaPirossigeno – Via Parigi 12, Rende (CS)

– Gara 2 – venerdì 12 giugno, ore 20.00 – PalaBotteghelle – via Botteghelle, Reggio Calabria

– Gara 3 (eventuale) – martedì 16 giugno, ore 20.00 – PalaPirossigeno – Via Parigi 12, Rende (CS)