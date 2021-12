PALAZZI IN MOSTRA Buona partenza per l’iniziativa di Siderno 2030

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Coniugare la fruizione dei palazzi storici cittadini con l’arte contemporanea. È il principale obiettivo della manifestazione “Palazzi in mostra”, ideata, organizzata e realizzata dall’associazione “Siderno 2030”. La prima tre giorni, dal 27 al 29 dicembre scorsi, ha avuto luogo a palazzo Russo, risalente agli anni ’20 del secolo scorso, che ha ospitato la mostra sulla maternità del compianto scultore sidernese Giuseppe Correale.

Nel corso delle tre giornate i numerosi visitatori hanno potuto così varcare l’ingresso della villa che si affaccia sulla statale 106 e che guarda verso il mare. Di proprietà di una famiglia di antichi industriali nel settore dei materiali da costruzione, mantiene inalterato il proprio fascino, col giardino all’italiana ben curato dai volontari di “Siderno 2030”, mentre tra specchi, affreschi e pareti dai colori raffinati sono state collocate le opere del maestro Correale. Da quelle in bronzo a quelle realizzate in gesso, l’opera dello scultore sidernese “che raffiguri una donna del paese – scrive lo storico e critico d’arte Gianfrancesco Solferino – o la Vergine Maria” non importa. “Correale – prosegue – guarda al mistero della vita che nasce dal grembo femminile e le racconta attraverso le sue opere con eterea carnalità, devozione e disincanto, ma soprattutto con un trasporto che è tutto autobiografico”.

Ad accogliere i visitatori, in quello che è stato uno dei principali eventi delle festività di fine anno a Siderno, il figlio dello scultore Francesco, dipendente comunale, mentre alcuni musicisti come il violinista Francesco Sgambelluri e il pianista Gianfranco Ozzimo hanno dato vita ad apprezzate esibizioni.

Martedì 28, inoltre, la figlia Valeria ha presentato, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, il volume “Giuseppe Correale, incontro tra anima e materia”.

Grande soddisfazione è stata espressa, al termine della rassegna, da tutto il gruppo dirigente di “Siderno 2030” che si propone di proseguire a breve la manifestazione organizzando degli eventi culturali in altri palazzi storici della città. “Al di là di quelli del borgo antico di Siderno Superiore – ha spiegato la dirigente dell’associazione Antonella Avellis – come i palazzi De Mojà, Falletti e Amato, puntiamo a valorizzare i palazzi del centro cittadino, che non mancano e che devono essere fruibili e godere dell’attenzione che meritano”.