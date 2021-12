R. & P.

Si è conclusa con successo la prima edizione di “La Casa di Babbo Natale…Tra Sogno e Realtà “. Tantissimi i bambini e le famiglie che hanno condiviso questa esperienza con noi.

“Il progetto – spiega la responsabile di Locri Play village Aps- è nato dalla voglia di diffondere un pò di magia senza però trascurare la realtà”, e si è svolto all’interno dello storico Palazzo della Fondazione Zappia.

“Abbiamo guidato i bambini in un viaggio fantastico durante il quale hanno vissuto delle esperienze e provato delle emozioni: li abbiamo fatti divertire ma li abbiamo anche messi di fronte alla dura realtà che molti bambini del mondo vivono”.

Gli abbiamo fatto vedere che il Natale – continua l’educatrice- non è solo il dono che si aspetta di ricevere ma anche e soprattutto quello che si è disposti a dare, abbiamo chiesto loro di scavare nel profondo del cuore e di mettere su carta quel desiderio nascosto che tanto vorrebbero si realizzasse e che spesso non è fatto di cose ma di persone, di sentimenti, di vita”. Si è assistito alla metamorfosi di piccole anime proiettate esclusivamente al consumismo che nel corso del viaggio hanno spostato la loro attenzione verso sentimenti di solidarietà e altruismo.

“Abbiamo spiegato che la magia del Natale vive nel cuore di chi ci crede e che può raggiungere tutti senza limite di tempo o di modo.Infine l’emozionante incontro con Babbo Natale, vecchietto generoso pronto ad ascoltare ogni richiesta”- spiega la Varacalli.”Ringrazio immensamente – conclude- le mie attente e scrupolose collaboratrici, la Fondazione Zappia per aver fortemente voluto l’attuazione di questo progetto e per averlo supportato in tutte le fasi e ringrazio l’Amministrazione comunale di Locri per aver patrocinato l’iniziativa.