OSPEDALE DI LOCRI Sopralluogo del direttore sanitario dell’Asp Bray

di Gianluca Albanese

LOCRI – Il direttore sanitario dell’Asp di Reggio Calabria Antonio Bray ha compiuto, nel primo pomeriggio di oggi, un sopralluogo all’ospedale di Locri, alla presenza dei sindaci del comprensorio (Presenti la presidente dell’Assemblea dei sindaci Katy Belcastro, il presidente del Comitato dei sindaci Giuseppe Campisi e il delegato alla Sanità, Giovanni Calabrese), del direttore Domenico Fortugno e del Colonnello Capone, a capo del Gruppo dei Carabinieri di Locri.

Secondo una nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune di Locri «Il sopralluogo avvenuto nel primo pomeriggio è servito per verificare una possibile e compatibile nuova organizzazione della struttura sanitaria finalizzata all’allestimento di un cospicuo numero di posti di terapia intensiva e subintensiva; si punta quindi al potenziamento immediato del Reparto di Rianimazione che già in questo momento sta offrendo un ottimo servizio coordinato dal dottor Franco Sinopoli.

Si è appurato anche – continua la nota – il corretto funzionamento della tenda del pretriage che oggi funziona correttamente con personale dedicato. Si è constatato che sono stati creati percorsi separati all’interno del Pronto Soccorso e tutto quanto necessario per affrontare, scongiurandola, qualsiasi criticità sotto la direzione del nuovo responsabile dottoressa Versace che ha preso servizio ieri mattina. È stato garantito, inoltre, che stanno arrivando i necessari presidi Dpi (dispositivi di protezione individuale) per come giustamente richiesto dal personale. Si è poi verificato l’impegno dell’Azienda sul territorio con il responsabile della Medicina preventiva dottor Pierdomenico Mammí che, già da tempo, ha avviato un processo di sensibilizzazione e prevenzione rivolto alla comunità.

Obiettivo principale è quello di avviare con la massima urgenza i lavori necessari per realizzare ed attrezzare le postazioni di terapia intensiva e subintensiva per come anche disposto dalla presidente della Regione Calabria Jole Santelli» di concerto, aggiungiamo noi, col Ministro della Salute Roberto Speranza.