OCCHJI CHI RRIDUNU Prestigioso premio al poeta Martino Ricupero

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Le sue liriche accarezzano il cuore e l’anima di chi le ascolta. Specie se i versi sono declamati da lui.

Parliamo del poeta sidernese Martino Ricupero, che giovedì 5 agosto è stato insignito di un prestigioso riconoscimento al concorso letterario “Amalia Vilotta” di Montalto Uffugo.

Ricupero (nome d’arte “Martin Autore”) ha ricevuto il premio per migliore poesia in vernacolo calabrese, con la sua opera “OcchJi chi rridunu” che proponiamo alla vostra lettura, non prima di aver ribadito la gioia per il riconoscimento a questo talento sidernese, che questa sera a piazza Cavone, dalle 22 in poi, interverrà alla proiezione del documentario “Chjanu Chjanu”.

OCCHJI CHI RRIDUNU

Malincunia, u pisu di jornati

Undi chi pistanu,lenti,a frajia i mari

Nuvuli stanchi,matini ammugliurati

assai distanti a vuci di cotrari

Puru u cafe’,cardu, non risbigghjia

D’assa n’ta vucca n’amaru disijiu

Anni chi passanu senza meravigghjia

E furu tanti,non m affidu u criju

Sta petra tunda chi chiamamu mundu

Gira e poi gira e mai si stanca

Stigli du celu chi cadunu o fundu

Su’ parti da vita, du tempu chi manca

E se daveru arretu potarria tornari

I stessi cosi tornaria a scigghjiri

Tempu p’amuri mai sparagnari

Anzi na sporta chjina,linchjiri

E si possibili tornari a cantari

Canzuni novi,senza stonari

Cu manu aperta,sempi,accarizzari

Occhji chi rridunu,e da gioia …ciangiri

Martin🌹🌹🌹

OCCHI CHE RIDONO

Malinconìa, giorni gravosi,

Onde che sbattono, lente, in riva al mare

Nuvole alte, mattini uggiosi

Molto distanti ,giovani …parlare

Pure il caffè, caldo, non mi sveglia

col retrogusto di amaro desio

Anni passati senza meraviglia

E tanti e tanti,ahimè son io

La pietra tonda chiamata mondo

Gira e rigira, giammai si stanca

Stelle del cielo cadono in fondo

Son parti di vita, del tempo che manca

E se potessi indietro tornare

Le stesse cose sceglierei di fare

Tempo d’amare, senza risparmiare

Anzi, una cesta piena, piena, colmare

Se fosse possibile ricomincerei a cantare

Canzoni nuove, senza stonare

Con mano aperta, sempre, accarezzare

Occhi che ridono e di gioia…lacrimare.

Martin🌹🌹🌹