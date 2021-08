NOI PER SIDERNO Resoconto del dibattito sulla Città sostenibile

R. & p.

La sera del 18 agosto sul lungomare di Siderno e precisamente nella villetta comunale, di fronte all’ YMCA, il gruppo “Noi per Siderno” a sostegno del candidato a Sindaco Avv. Antonio Cutugno ha organizzato un dibattito pubblico così denominato:

“ Noi per Siderno… Città Sostenibile! “ Turismo, Sport , Agrifood: proposte e

prospettive future del territorio ”.

La serata è stata presentata dall’ Avv. Concetta Gaudio la quale ha spiegato che questo dibattito vuole essere un prosieguo dei dibattiti precedenti e l’Avv. Cutugno ha voluto ringraziare, oltre gli invitati, i numerosi presenti a dimostrazione che ancora a Siderno e non solo c’è tanta voglia di fare Politica con la “P” maiuscola.

Il filo comune di tutti gli interventi è stato focalizzato sulla necessità di stare insieme e “Correre Insieme” per una Siderno ed una Locride migliore. Affinchè questo possa avvenire si dovrà lavorare in un’ottica di conurbazione territoriale ormai non più rimandabile.

Il primo appassionato intervento è stato fatto da Marcello Attisano il quale si è focalizzato

sullo sport come forza di aggregazione ed ha voluto ricordare i fastosi anni’80 ed ha proposto che la prossima amministrazione abbia una commissione che si occupi di sport per aggregare tutte le associazione sportive sidernesi.

Il Dott. Stefano Cataldo ha voluto ricordare che per fare turismo servono servizi come per

esempio una stazione ferroviaria che arrivi direttamente dentro l’aeroporto di Reggio Calabria ed ha aggiunto che un paese a vocazione turistica non può avere nel proprio territorio un TMB malfunzionante e maleodorante.

L’Avv. Anna Romeo si è soffermata sulla necessità di lavorare per incentivare la nascita di

paesi alberghi e l’Avv. Mariapaola Audino, che vive da pendolare tra Torino e Siderno ha

spiegato che ogni viaggio diventa un’avventura… si chiede perché mai un turista debba scegliere di venire a Siderno considerata la mancanza di infrastrutture come i trasporti …

Inoltre, la sua riflessione è che, nonostante ormai viviamo nell’era del digitale, Siderno

compare molto poco sui siti turistici o sui social (anche tipo Wikipedia). Del nostro territorio si parla poco e male ed è necessario invertire questa tendenza spiegando meglio quello che siamo e quello che offriamo.

L’Avv. Giuseppe Caruso ha proposto di ristabilire la “Via della Magna Grecia” da Reggio

Calabria a Taranto. Antonella Verteramo ha ribadito che stare assieme è necessario per poter programmare una Siderno ben organizzata dal punto di vista commerciale e che la rinascita della cittadina deve ripartire dagli imprenditori ed imprenditrici sidernesi, ed ha chiesto all’Avv. Cutugno che nella prossima Amministrazione vi sia un Assessore alla Produttività (visto che manca da dieci anni), così da fare sinergia ed essere un punto di riferimento per gli imprenditori.

Il Dott. Ettore Lacopo ha iniziato il suo intervento con una riflessione dedicata al popolo afgano. Poi insieme al Dott. Francesco Macrì hanno spiegato tutto il lavoro che si sta portando avanti con un importante realtà come quella del “GAL Terre Locridee” ed ha invitato tutti i cittadini che avessero delle idee a proporle nel sito:

https://www.galterrelocridee.it

Il sindaco di Gioiosa Marina Avv. Geppo Femia si è soffermato su quanto si stia facendo nella sua cittadina e, viste le numerose risorse naturali, propone di lavorare per valorizzare dei parchi marini.

L’ Avv. Antonio Cutugno ha arricchito il suo “Taccuino” con i numerosi spunti e proposte dei partecipanti.

In estrema sintesi, entrando nel merito della tematica della Città Sostenibile si è chiarito che quando si parla di Sviluppo Sostenibile non si riferisce solo alla questione ambientale

(anche se è fondamentale), ma è un concetto molto più articolato e che comprende altri 3 pilastri importanti per la nostra comunità, come: l’economia, la società e l’intercultura.

L’ obiettivo di questo incontro è stato quello di pensare a questo nuovo modello di sviluppo per la nostra Siderno e per tutto il territorio della Locride, appunto denominato Sviluppo Sostenibile oppure Siderno Città Sostenibile.

Da tutti gli interventi si è evidenziato che non esiste una ricetta prestabilita, o qualcosa calata dall’alto, perché il ruolo principale viene svolto dalle comunità locali e queste devono saper valorizzare al meglio le loro potenzialità.

E’ importante che le amministrazioni comunali collaborino tra di loro, ed anche in via

sperimentale, mettano in relazione il processo e gli strumenti utilizzati per definire le future

scelte strategiche dei Comuni :

– attraverso il Documento Unico di Programmazione,

– attraverso le risorse (cioè i documenti di bilancio),

– e attraverso gli effetti prodotti dalle azioni programmate e realizzate (cioè dagli

indicatori del BES).

Da questa sperimentazione partirà la costruzione della Siderno Sostenibile , quindi

l’analisi dei risultati di questa sperimentazione sarà la base di partenza perché poi saranno

approfondite idee e prospettive che favoriranno il Comune nella programmazione e nella valutazione del benessere del territorio e dei cittadini.

Sappiamo che a partire dal 2013 il benessere viene misurato dall’ISTAT e mira a rendere il

Paese Italia maggiormente consapevole dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali, …quindi non stiamo parlando di fantapolitica , ma di realtà !

Il (BES) cioè il Benessere Equo e Sostenibile è un indice, sviluppato dall’ISTAT e dal CNEL,

per valutare il progresso di una società , non solo dal punto di vista economico ( come ad

esempio fa il PIL ), ma anche dal punto di vista sociale e ambientale ed è corredato da 12

misure di disuguaglianza e sostenibilità, quali: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi.

Infine, lo strumento chiave dello Sviluppo Sostenibile si chiama Agenda 2030 ( duemila e

trenta ) : l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le

persone, il pianeta e la prosperità che è stato sottoscritto nel settembre 2015 dai governi

delle 193 Nazioni membri dell’ONU. Essa racchiude 17 Obiettivi (o goals) per lo Sviluppo

Sostenibile.

Questi 17 obiettivi del documento firmato da 193 Nazioni influiscono sul benessere reale dei cittadini. E sono le amministrazioni pubbliche che “devono trovare, con soluzioni

semplici ed innovative, una dimensione in cui questi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”

producano i loro effetti positivi nella società.

Altri spunti di discussione della serata sono stati:

1) TURISMO : promuovere la realizzazione di un albergo diffuso, con il patrocinio da

parte del Comune di Siderno .

2) SPORT : Ammodernare lo stadio comunale. Creare nuovi spazi verdi e valorizzare

quelli esistenti per il tempo libero, includere delle bocciofile per le persone anziane.

3) AGRIFOOD : progettare un gruppo di ricerca in collaborazione con l’Università

Mediterranea di Reggio Calabria che valorizzi i prodotti locali promuovendoli a

livello globale. Pensare ad una fiera dei produttori locali, che una volta all’anno si

potrebbero incontrare in uno spazio espositivo aperto al pubblico con lo scopo di

conoscersi e fare rete. Non meno importante, incoraggiare il mercato settimanale del

giovedì, rendendolo uno spazio più accessibile ed attrezzato sia per i produttori che i

consumatori.



L’ Avv. Antonio Cutugno, dopo i saluti di rito ed i ringraziamenti a Roberto Rispoli, a Francesco Sgabelluri, all’Avv. Pietro Origlia, all’ Ing. Maurizio Fuda, al Dott. Giuseppe Guttà, ad Emiliana Flamingo referente del gruppo dei volontari del CISOM di Siderno e per quanti hanno dato il loro contributo all’organizzazione della serata, ha invitato a pensarci…e alle prossime elezioni, di dare fiducia a questo modello di Sviluppo Sostenibile … perchè “Noi per Siderno” siamo già al lavoro su questa strada, la scelta finale ovviamente spetta alla cittadinanza. Grazie!

Il Direttivo di Noi per Siderno