La scoperta dei metalli ha rappresentato una delle conoscenze più determinanti nella storia dell’uomo. Le prime tracce risalgono a 13.000 anni fa e, per quanto concerne la metallurgia delle polveri, a circa 5.000 anni or sono, presso gli Antichi Egizi e intorno al 1200 a.C. per le applicazioni in ambito orafo.

La metallurgia delle polveri si è contraddistinta per una costante ricerca sia in termini di conoscenza dei materiali sia di acquisizione di nuove competenze tecniche.

Sotto questo punto di vista, tra le misure più innovative spiccano quelle della cosiddetta sinterizzazione delle polveri, i cui inizi risalgono ai primi del Novecento. Parliamo di una soluzione introdotta nell’intento di offrire standard superiori rispetto a quelli della produzione tradizionale.

Il meccanismo vede al centro dapprima la riduzione del materiale – che può essere sia metallico che plastico – in polveri, poi riscaldate fino a quando si fondono parzialmente, dando modo di creare degli oggetti solidi attraverso una stratificazione del composto.

La sinterizzazione, grazie alla sua precisione, affidabilità e versatilità, trova applicazione all’interno di molteplici settori dell’economia e in particolare in ambiti quali automotive, produzione di macchine movimento terra, automazione, utensileria meccanica e manuale, ingegneria idraulica e meccanica, ingegneria aerospaziale.

L’ultima frontiera che sta interessando questo ramo della metallurgia è la

creazione di prodotti su misura e oggi vi raccontiamo qualcosa di più.

I trend più attuali della sinterizzazione





La sinterizzazione rappresenta un mondo tutto da scoprire e che l’uomo esplora da migliaia di anni, come abbiamo avuto modo di accennare.

L’acquisizione tecnica degli ultimi decenni ha permesso di fare passi da gigante e si inserisce nell’evoluzione complessiva che sta caratterizzando l’epoca attuale, caratterizzata da strumenti sempre più intelligenti, una gestione della supply chain all’insegna del risparmio e dell’efficientamento energetico, l’adozione di materiali innovativi.

Non deve perciò stupire che i trend più innovativi della sinterizzazione interessino gli ambiti più all’avanguardia, a cominciare dai sistemi di stampo digitale, dell’Industrial Internet of Things e dell’automazione. Non è soltanto l’intelligenza artificiale a far parlare di sé, quindi.

Ma la sinterizzazione sta permettendo di realizzare componenti più resistenti e leggere in settori quali quello medicale, aerospaziale e automotive, che possono avvalersi di filtri avanzati e più in generale di applicazioni per gli impianti di ultima generazione.

Nell’additive manufacturing, invece, viene adoperata per ottimizzare i processi di produzione e densificazione, trovando nuove frontiere come quelle della sinterizzazione assistita.

Possiamo quindi affermare che la sinterizzazione rappresenta una tecnica che verrà ancora di più implementata nell’immediato futuro, in particolare nelle tecnologie intelligenti che si avvalgono delle soluzioni della robotica, sensori e intelligenza artificiale generativa.

Una concezione sempre più su misura

I trend che abbiamo citato a proposito della sinterizzazione rappresentano il fiore all’occhiello dell’industria moderna, dove la personalizzazione è passata da essere un optional a un’esigenza imprescindibile.

Le aziende specializzate in sintetizzazione non potevano che percorrere una produzione sempre più tailor made, in grado di adattarsi e persino ottimizzare le peculiarità di ogni singolo progetto. Tutto questo

grazie a parametri superiori in termini di tolleranza dimensionale e proprietà meccaniche.

I vantaggi risiedono in una massimizzazione delle prestazioni e in parametri migliori per quanto riguarda la sostenibilità, complice una riduzione degli sprechi. Anche per questo suo approccio eco-friendly sentiremo parlare sempre di più della sinterizzazione.