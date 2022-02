MARINA DI GIOIOSA “Pronti ad accogliere i profughi”

R. & P.

Prima come persona e poi come amministratore sento il dovere di fare qualcosa, anche un piccolissimo gesto che possa avvicinarci idealmente e con il cuore a tutto il popolo ucraino.

In qualità di Presidente del Consiglio Comunale, Ho convocato i capigruppo consiliari al fine di elaborare un documento da sottoporre all’intero consiglio comunale che possa rappresentare la nostra ferma condanna verso gli attacchi delle ultime ore contro la comunità ucraina che hanno minato la pace e la stabilità di tutta l’europa.

Allo stesso tempo proporrò ai capigruppo consiliari di voler impegnare il consiglio comunale nella preparazione della nostra comunità e del nostro tessuto sociale, ad accogliere eventuali profughi che fuggiranno da una situazione umanitaria tragica di guerra e disperazione.

Non possiamo girarci dall’altra, e non sentire anche nostra questa emergenza alle orte dell’europa.

Daniele Albanese

Presidente del consiglio comunale di marina di Gioiosa Ionica