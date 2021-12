R. & P.

Siamo molto lieti di ospitare la prima presentazione del nuovo romanzo di Rossella Scherl, _Pepi l’americano_, in cui vita e storia si intrecciano, sullo sfondo del secolo scorso, abbastanza vicino per sentirne tutta l’attualità, già sufficientemente lontano per iniziare a riflettere serenamente. L’appuntamento è per domani venerdì 10 dicembre, alle 18:30, presso la sala del consiglio comunale di Marina di Gioiosa in Via Fratelli Rosselli.