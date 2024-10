R. & P.

SIDERNO – Si sono riuniti a Siderno gli Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno, il Caffè Letterario Mario La Cava di Bovalino e i Presidi del Libro di Marina di Gioiosa, per discutere l’idea di unire le forze al fine di migliorare sia in qualità che in quantità l’offerta che attualmente il volontariato culturale della Locride riesce a produrre.

Si è detto che tante sono le associazioni che hanno lo scopo di promuovere il libro e la lettura, ma, quasi sempre, procedono con estrema lentezza e tra mille difficoltà. Sarebbe necessario, pertanto, unire le forze, creando un fronte unico capace di aggregare idee, energie, risorse. Dopo un’approfondita discussione si è condivisa l’idea di sensibilizzare tutti i soggetti presenti sul territorio per verificare, insieme, se esistono i presupposti e le condizioni per realizzare una cooperazione efficace.