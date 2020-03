LOTTA AL CORONAVIRUS Le altre raccolte fondi per aiutare gli ospedali calabresi

R. & P.

Come è noto a tutti, a causa dell’epidemia in corso, stamattina siamo stati chiamati a fare la nostra parte: l’Italia è diventata “zona protetta” e sono state divulgate alcune regole per contenere la veloce trasmissione del Nuovo Coronavirus. Ad ognuno di noi è stato imposto il rispetto dei provvedimenti voluti dal Governo e siamo stati invitati e sollecitati ad agire con buon senso e spirito di collettività. Mi rendo conto però che anche se vi è la buona volontà, è comune il sentimento di smarrimento e di paura: questi giorni di reclusione forzata ci stanno infatti lasciando addosso irrequietezza e malumore, svelando le nostre debolezze. La popolazione ha reagito nei modi più disparati e spesso a causa del panico e dell’agitazione sono state compiute azioni discutibili. Seppure i sentimenti negativi hanno preso il sopravvento, si sta facendo strada la voglia di fratellanza e il bisogno di collaborare attivamente. Le azioni di solidarietà per sconfiggere il covid-19 stanno prendendo piede in tutto il Paese e anche il Sud inizia timidamente a farsi sentire. I cittadini vogliono fare la propria parte, per sostenere un sistema fragile e instabile. Qui in Calabria, in particolare, viviamo in stato di emergenza, in quanto abbiamo subito il rientro scellerato e massiccio dei tanti che per lavoro e studio vivevano nelle zone rosse del Nord. In tutta la regione vi sono 150 posti in rianimazione e 107 in malattie infettive e i nostri precari ospedali sono in una situazione di svantaggio in quanto già penalizzati dai tagli della sanità e dalle politiche locali fallimentari. Nonostante ciò, i calabresi non sono caduti in preda allo sconforto e hanno attivato diverse raccolte fondi a cui vi invito fortemente a partecipare.

A Catanzaro, i club service hanno unito le loro forze per creare un fondo volto a supportare l’azienda Ospedaliera Pugliese- Ciaccio:

https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid19-aiutiamo-il-puglieseciaccio?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet

A Reggio Calabria alcuni cittadini stanno raccogliendo donazioni che gestiranno assieme all’ospedale metropolitano.

https://www.gofundme.com/f/terapia-intensiva-ospedale-reggio-calabria

A Cosenza la raccolta sarà vincolata per acquisti di materiale medico e sanitario.

https://www.gofundme.com/f/cosenza-anticovid

A Crotone la decisione di agire è stata di Matteo Arminio, tecnico sanitario di radiologia medica. Il ricavato sarà devoluto all’ospedale San Giovanni di Dio.

https://www.gofundme.com/f/crotonecovid19?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Chiunque voglia fare qualcosa per sostenere il nostro martoriato territorio, può fare la sua parte!

Anastasia Cicciarello