BOVALINO Il gruppo di Nuova Calabria chiede al sindaco la sanificazione del territorio comunale

R. & P.

Al

SINDACO del Comune di Bovalino

Avv. Vincenzo MAESANO

Oggetto: Emergenza Coronavirus COVID-19. Richiesta sanificazione delle aree del territorio comunale, e di tutti i locali scolastici e delle relative palestre presenti nel nostro comune.

Egregio Sig. Sindaco,

in questo particolare momento vissuto dalla nostra comunità e dall’intero Paese, oltre a tutte le misure cautelative già messe in atto nel territorio comunale, in un’ottica di collaborazione e nel rispetto di quanto contenuto nei DPCM adottati in merito, riteniamo importante segnalarLe la necessità che venga adottata una specifica ordinanza per effettuare interventi di sanificazione delle aree del territorio comunale, e di tutti i locali scolastici e delle relative palestre presenti nel nostro comune.

Confermiamo la nostra totale disponibilità e collaborazione per qualunque azione si rendesse necessaria.

Bovalino, 10/03/2020

Gruppo consiliare

“Nuova Calabria – BOVALINO”