LOCRIDE AMBIENTE La Slai-Cobas proclama lo stato di agitazione dei dipendenti

di Gianluca Albanese

Siderno – Il coordinatore provinciale del sindacato Slai-Cobas Nazareno Piperno, ha scritto ai Comuni di di Bovalino, Grotteria, Monasterace e Siderno per proclamare lo stato di agitazione dei dipendenti di Locride Ambiente per ritardato pagamento delle retribuzione dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.

Di seguito il testo integrale della comunicazione.

“In nome e per conto dei lavoratori nostri assistiti, Vs dipendenti presso i cantieri in epigrafe con la presente la scrivente organizzazione sindacale proclama lo stato di agitazione a partire dalla data odierna.

Ancora una volta ci troviamo di fronte alla necessità di ricorrere alla più grave forma di protesta sindacale per tutelare i lavoratori che si trovano continuamente a dover fronteggiare i ritardi di tale società nel pagamento delle retribuzioni che si ripetono con allarmante frequenza.

Sin dal primo momento , infatti, la scrivente O.S: si è trovata di fronte al dramma di retribuzioni non pagate e, quindi, di lavoratori costretti a prestare servizio senza percepire quanto dovuto e con l’ansia continua di non sapere mai quando riusciranno a recuperare quanto necessario per vivere.

A fronte di tutto ciò chi scrive, nell’espletamento del proprio mandato, ha messo in atto tutte le inziative di tutela previste dall’ordinamento a cominciare dal sistematico ricorso all’intervento sostitutivo della Stazione appaltante previsto dal Codice degli appalti, oltre che proclamare ad ogni piè sospinto stati di agitazione spesso sfociati in giornate di sciopero.

Potremmo dire del tutto inutilmente visto e considerato che – nonostante si sia spesso riusciti a recuperare le retribuzioni dovute ai lavoratori con l’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte dei soli Comuni di Siderno, Bovalino e Monasterace che almeno finora sono state le uniche amministrazioni dimostratesi rispettose del relativo obbligo posto a loro carico (laddove al contrario il Comune di Grotteria non hai mai fatto alcunchè presumibilmente perchè il Sindaco della città era ed è ancora oggi Presidente del Consorzio Locride Ambiente) – nulla è cambiato nell’atteggiamento di un’azienda che continua imperterrita ad accumulare ritardi su ritardi e a non fornire alcun riscontro sui tempi di pagamento.

Con la conseguenza che la scrivente O.S. non può fare altro che continuare a richiedere interventi sostitutivi e a proclamare stati di agitazione laddove saremmo ben felici di poter rivolgere ad altre problematiche la nostra attenzione anche a fronte di brevi e fisiologici ritardi nell’erogazione delle retribuzioni; problematiche che invece devono essere necessariamente accantonate vista l’urgenza di attivarci per una problematica come quella economica che di fatto crea enormi disagi anche sociali alle famiglie dei malcapitati lavoratori dipendenti di tale società.

Il continuo ed ingiustificato ritardo nel pagamento delle retribuzioni infatti determina pregiudizio ai lavoratori e alle loro famiglie, privati della certezza economica e dunque , dalla possibilita’ di poter contare sui propri profitti al fine di far fronte a spese quotidiane, ordinarie e straordinarie e scadenze fisse

Ai fini dell’esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione previste dalla L. n. 146/90, la presente richiesta viene inviata alle Direzioni aziendali per il seguito di competenza, rimanendo in attesa delle convocazioni della scrivente organizzazione sindacale per l’esame dei motivi della controversia”.