LOCRI Tornano le scatole di Natale per i più bisognosi

R. & P.

È tornata nel 2021 l’iniziativa delle scatole di Natale per i più bisognosi. A proporla quest’anno la Consulta comunale giovanile di Locri insieme all’assessore delle politiche sociali Domenica Bumbaca in collaborazione con l’Ambito territoriale di Locri. Basta prendere una scatola (tipo quella delle scarpe) e mettere dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!”.

Incartare la scatola, decorarla e scrivere in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età). Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola, un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati. Per consegnare le scatole è possibile rivolgersi alla Consulta giovanile o portarli al Comune piano terra, Area servizi sociali.

L’obiettivo è donare un sorriso, felicità e rinnovata dignità a chi si trova in difficoltà e, purtroppo, il numero delle persone bisognose dopo la pandemia è aumentato in maniera esponenziale.

Il progetto di solidarietà nasce a Milano da un’idea di Marion Pizzato, ispirata alla Boites de Noel, iniziativa nata in Francia qualche anno fa e noi – afferma il presidente della Consulta giovanile di Locri, Marco Cutrona- abbiamo deciso di effettuarla nella nostra città seguendo l’esempio di altre associazioni che già lo scorso hanno donato molte scatole. Ognuno di noi può partecipare, nel suo piccolo. Cerchiamo di regalare un po’ di gioia a chi ne ha davvero bisogno in questo periodo strano è difficile ma pur sempre natalizio per tutti! Un modo tutto nuovo per fare beneficenza, che non deve solo essere una scusa per svuotare l’armadio, ma un gesto d’amore che aiuterà molti e confidiamo nella partecipazione affettiva e sincera dei nostri concittadini, grandi e piccini!

Già lo scorso anno – dice l’assessore alle politiche sociali e della gentilezza del comune di Locri Domenica Bumbaca – abbiamo donato centinaia di scatole e reso felici molte famiglie con il gruppo Santa Virginia e la parrocchia di San Biagio. Anche quest’anno come Comune sosteniamo fermamente il progetto ed invitiamo a donare perché anche con piccoli gesti è possibile regalare emozioni. A volte la solitudine attanaglia famiglie e anziani e sapere che qualcuno anche con un piccolo dono e un gesto gentile possa alleviare momenti di sconforto significa tanto. Ringrazio i ragazzi della consulta giovanile che si sono interessati e preso parte al progetto.