RIABILITAZIONE Nuove speranze dopo il convegno medico di Locri

R. & P.

Ieri, 11/12, si è svolto a Locri un convegno scientifico accreditato ECM, organizzato dai medici Raffaele Antonio Argiro’ (responsabile del reparto)e Antonio Mileto (Dirigente medico) sul tema: Utilizzo della Tossina Botulinica con guida ecografica nei pazienti affetti da ipertonia spastica e distonie per patologie di primo motoneurone quali ictus cerebri, malattie degenerative cerebrali, traumi cranici, traumi midollari, malattie demielinizzanti, encefalopatie perinatali.

Il significato del convegno è stato quello di evidenziare l’esperienza di presa in carico riabilitativa ed utilizzo di Tossina Botulinica di pazienti affetti da spasticità da parte della struttura complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale dell‘Ospedale di Locri, dove i Fisiatri Dr. Argiro’ e Dr. Mileto lavorano coadiuvati da validissimi Fisioterapisti ed infermieri, ma al contempo evidenziare l’importanza della rete riabilitativa che veda coinvolti i centri riabilitativi territoriali presenti (e quelli che L’ Agenas ha programmato di creare nelle case salute hub e spoke territoriali con i fondi del PRR), l’assistenza domiciliare integrata, i centri di alta specializzazione negli ospedali hub e nei centri privati convenzionati, ed il mondo accademico universitario che orienti attraverso la ricerca verso metodi scientifici corretti sempre più moderni e risolutivi per le problematiche di questi pazienti.Hanno partecipato all’evento: una parte di medici di famiglia ( d era la categoria più interessata all’evento proprio perché rappresenta la porta d’ingresso al Servizio sanitario nazionale per tutti i pazienti e vigila il loro percorso di recupero).

Ottima la presenza dei medici specialisti di varie branche, dei fisioterapisti pervenuti anche da altre provincie, e del mondo accademico universitario che ha visto la presenza del Professore Antonio Ammendolia ordinario di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ Università Magna Graecia di Catanzaro e Direttore della scuola di Specializzazione in Fisiatria della medesima Università; Professore Alessandro De Sire associato in Medicina Fisica e Riabilitazione presso Università Magna Graecia di Catanzaro.

La Lettura magistrale sul tema è stata affidata a Roberto Giorgianni, primario del Centro Neurolesi Fondazione Bonino Puleio di Messina. Ha portato i saluti per l’amministrazione comunale di Locri l’assessore alla cultura Domenica Bumbaca.