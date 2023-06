LOCRI- Gli atleti dell’ASD Full Dance Calabria il 24 Maggio sotto gli occhi dei genitori ma anche nonni e amici hanno svolto con ottimi risultati il primo esame dell’anno per il cambio cintura di karate.

“L’esame in questione- spiega il maestro Fazzolari- è un momento di verifica nel quale l’allievo ha la possibilità di dimostrare cosa ha imparato.

È stato diviso in cinque momenti, analoghi a quelli dell’allenamento.

-Saluto – Riscaldamento – Tecniche di Kumite – Percorso ad Ostacoli – Kumite .

Fazzolari pratica il Karate fin da bambino nella palestra del padre, la Athlon Locri, istruttore e cintura nera 3’ dan. “Il Karate – dice Fazzolari- aiuta a conoscersi e migliorarsi, favorisce l’autostima e sviluppa capacità cognitive quali memoria, attenzione, flessibilità di pensiero. Sviluppa anche le capacità motorie come forza, velocità, coordinazione, propriocezione e aiuta a controllare le reazioni aggressive (Karate è difesa, non attacco).

Sviluppa il rispetto per sé e gli altri”. E questa sua considerazione lo ha portato oggi ad insegnare ai ragazzi perché possano sentirsi più sicuri e accrescere la loro stima attraverso questa disciplina.