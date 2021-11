LOCRI Scomparsa di Macrì, il messaggio di cordoglio dei colleghi

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI LOCRI PER LA SCOMPARSA DEL COLLEGA MARINO MACRI’

“Porteremo sempre impresso in maniera indelebile nei nostri cuori, la tua generosità e la tua disponibilità. Oggi non piangeremo la tua morte… vogliamo, piuttosto, onorare la tua vita, traboccante di gioiosi momenti vissuti con grande intensità. Con il tuo spirito unico hai riempito le nostre vite… “

Buon viaggio caro amico

I colleghi del Centro per l’Impiego di Locri