LOCRI Resoconto del quindicesimo incontro organizzato dal COA

R. & P.

Si svolto presso il Tribunale di Locri il 19 novembre scorso, nell’Aula Corte di Assise, il quindicesimo incontro del Corso Biennale per l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale delle Difese d’Ufficio, organizzato dal COA di Locri dedicato al Diritto Penale e riguardante i seguenti argomenti: “Analisi dei delitti contro la libertà individuale”; “La Libertà personale”.



Relatore dell’evento formativo è stato l’avvocato Antonio Speziale, noto penalista del foro di Locri, patrocinante in processi di criminalità organizzata in tutta Italia, il quale preliminarmente ha espresso apprezzamenti per il COA che ha realizzato questi incontri formativi che consentiranno al futuro difensore di ufficio, di acquisire una maggiore competenza e professionalità,per garantire all’assistito (ex art 97 cpp), una difesa di qualità, effettiva e nel rispetto delle regole deontologiche e delle norme che regolano il processo penale, esortandoli a svolgere la professione “con passione in continuità con il metodo”.

Successivamente ha svolto una disamina complessiva, approfondita degli argomenti oggetto dell’incontro, richiamando le varie norme costituzionali a tutela e a garanzia della libertà personale, affinché ogni singolo individuo possa godere della sua autonomia e indipendenza, soffermandosi sulle varie figure criminose previste dal codice penale che ledono o mettono in pericolo i beni fondamentali:la vita,l’integrità fisica, l’onore e la libertà morale e personale, disciplinati nel titolo XII del libro II del codice penale, anche alla luce dei successivi interventi normativi che ne sono susseguiti che hanno inasprito le pene per alcune tipologie di reato o creato delle nuove figure criminose.

E’ stato un intervento chiaro, preciso ed esaustivo, ricco di sue considerazioni e citazioni di illustri giuristi (Francesco Carnelutti, Alfredo De Marsico) offrendo ai colleghi moltissimi spunti di di riflessione che hanno senz’altro contribuito a rendere piu agevole la comprensione di alcune questioni giuridiche trattate.

All”esito dell’intervento, l’avvocato Angela Giampaolo si è complimentata per il pregevole intervento dell’avvocato Antonio Speziale e lo ha ringraziato per la sua disponibilità anche a nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, ricordando ai futuri difensori di ufficio il prossimo appuntamento per il 5 dicembre ore 9:30 -12:00 per la sedicesima lezione.