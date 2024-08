LOCRI – Tutto pronto per “Le dee di Epizefiri” 2024, l’evento socio-culturale con finalità solidale, organizzato dall’Associazione “Angela Serra” Sezione Locride, a cura di Francesca Verteramo, con il patrocinio della Città di Locri, a sostegno del progetto NOLE per il nuovo reparto oncologico dell’Ospedale di Locri, che si terrà domenica 25 agosto, alle ore 21.00, nei giardini della Fondazione Zappia, a Locri.

Le “dee-guerriere” sfileranno con i gioielli del Maestro orafo Michele Affidato ed esprimeranno le loro capacità artistiche con delle performance nate sotto la direzione dei migliori Maestri, mettendo in luce la forza al di là della malattia e delle conseguenze di operazioni e terapie, per dire che la cura passa anche attraverso la possibilità di vivere in armonia con l’ambiente e la società. Perché, come sottolineano, le Dee di Epizefuri, la vita è un’opera d’arte e come tale va curata e vissuta all’insegna di creatività e bellezza. In linea con il messaggio, sarà allestita una mostra curata da Viviana Flaco, con la partecipazione di numerose artiste, e si esibiranno le ballerine delle scuole di danza “New Fitness” di Renata Galea, di “Evolve” di Giusy Zappavigna e “Full dance” di Christian Pelle.

Per la musica “S’Agapo Project” con Marinella Rodà, Gegè Albanese e Massimo Cusato.

Ospiti della serata l’attrice Alessandra De Cunto, testimone di una storia di rinascita, e il regista Luca Fortino, autore del film “Il teorema della felicità”. Interverrà anche l’artista Massimo Sirelli, che ha realizzato il disegno delle “Dee di Epizefiri”, divenuto logo della manifestazione.

Per l’evento sarà allestita una mostra fotografica curata da Viviana Falco.

L’intero incasso derivato dalla vendita dei biglietti a 5 euro andrà a sostegno del completamento del NOLE.