LOCRI La pro loco apre l’ufficio informazioni turistiche

R. & P.

Anche quest’anno l’Associazione turistica Pro Loco di Locri, in collaborazione con ASCOA, riapre, per il periodo estivo, il proprio ufficio informazioni con orari dalle 9,30 alle 12,30 di ogni giorno, escluso domenica, nella sede in Piazza Stazione.

Ad assistere i turisti saranno i volontari della Pro Loco, supportati da materiale informativo relativo alla storia, ai luoghi da visitare, i monumenti del territorio, oltre alle informazioni sul museo, orari dei pullman, ristoranti tipici, alberghi e B&B , lidi balneari ecc..

A sostenere l’azione della Pro Loco è l’associazione Ascoa (Associazione Provinciale della Piccola e Media Impresa) che ha inteso collaborare con i volontari del sodalizio locrese supportandoli nell’attività di punto informativo a beneficio dei turisti e degli operatori economici del paese.

E’ anche attivo il sito internet www.prolocolocri.it , con una ricca galleria di foto di Locri e della Locride, oltre alle informazioni turistiche della città, in particolare il programma delle attività estive del comune e dei paesi vicini.

Il sito ospita anche le sezioni di storia e cultura, spiaggia e cucina, b&b e alberghi, sport e svago, arrivi e partenze, artigianato e tradizioni.

Sui social, inoltre, è attiva la pagina facebook Pro Loco Locri con la funzione di comunicare le novità sulle manifestazioni estive e le altre informazioni d’interesse turistico.

Con l’occasione, la Pro Loco augura buone vacanze a tutti i turisti che visiteranno la Locride invitandoli a farsi promotori delle bellezze del nostro territorio

Locri 25.07.22

Pro Loco Locri