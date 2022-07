COA Locri, settimo incontro del Corso Difensori d’Ufficio prima della pausa estiva

di Redazione

LOCRI- SI è svolto lo scorso 23 luglio, presso il Tribunale penale di Locri, il settimo appuntamento del Corso Biennale per l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori D’ufficio, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri e dedicato al Diritto Penale, riguardante i seguenti argomenti ” Il Concorso ,di persone nel reato, Il concorso di reati ;Le circostanze del reato ;La recidiva “.

Relatori di questo settimo incontro gli avvocati Enrico Barillaro e Rosario Scarfo’ che hanno argomentato con competenza e professionalità.

La lezione e’ stata preceduta come di consueto dai saluti introduttivi dalla Coordinatrice del Corso l’avv.Angela Giampaolo.

Il primo a prendere la parola e’ stato l’avv.Enrico Barillaro (consigliere Coa Locri e componente della Commissioni difesa Ufficio), il quale ha svolto una preliminare analisi della disciplina generale del Concorso di persone nel reato, con la descrizione di tutti i suoi elementi costitutivi (sia di natura oggettiva che di natura soggettiva), analizzando il contributo materiale e morale arrecato dal singolo concorrente nel reato, e del trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla previsione delle varie circostanze.



L’istituto è stato confrontato con alcune fattispecie delittuose, in particolare con l’associazione per delinquere, rispetto alla quale sono state evidenziate alcune problematiche di sovrapposizione o confusione e per cui s’invoca una maggiore chiarezza interpretativa.

Successivamente ha preso la parola l’avv.Rosario Scarfo’ che ha focalizzato gran parte del suo intervento sull’istituto della continuazione e sulle varie modifiche intervenute nel corso degli anni, grazie al contributo di numerosi operatori del diritto. L’avvocato Scarfò ha evidenziato casi di riconoscimento della continuazione c.d interna ( cioè tra reati contestati nello stesso processo)e quella c.d esterna (cioè reati portati in processi penali diversi), il tutto finalizzato ad un sostanziale contenimento del trattamento sanzionatorio, stante la minore pericolosità del soggetto, il quale si attiva nonostante la pluralità di reati con un unica determinazione criminosa.



Nel corso dell’intervento sono stati trattati casi pratici riguardanti il medesimo disegno criminoso e, quindi, le ultime novità giurisprudenziali, quali il riconoscimento della continuazione nella realizzazione di reati anche a distanza di tantissimi anni l’uno dall’altro, giungendo a parlare del diverso istituto del ” ne bis in idem”, mediante la trattazione di alcuni casi pratici con la rappresentazione di tutte le difficoltà tecniche e operative, derivanti sia per l’individuazione della fase cui avanzare la richiesta ( per il cd continuato esterno), sia le modalità di rappresentazione al Giudice del disegno criminoso.

All’esito dei loro interventi e’ stato assegnato a tutti i partecipanti al corso un caso pratico da risolvere entro una mezz’ora e nel quale sono confluite molte delle questioni giuridiche affrontate in giornata con l’obiettivo di rendere l’esperienza formativa più interessante ed esaustiva e stimolante per i futuri difensori di ufficio che hanno partecipato con interesse e attenzione.



A entrambi i relatori la coordinatrice del corso, Avv.Angela Giampaolo, ha rivolto parole di elogio per i loro pregevoli interventi ringraziandoli anche a nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri e, augurando Buone vacanze ai partecipanti al corso, ha ricordato il prossimo appuntamento formativo per il 10 settembre ore 9;30 12:00.