di Patrizia Massara Di Nallo

LOCRI – È attivo il servizio di Pronto Intervento Sociale, assicurato h24 per 365 giorni l’anno, che garantisce un intervento tempestivo in caso di emergenze ed urgenze sociali. Il servizio rappresenta un intervento di prossimità per contrastare la povertà e il disagio sociale che vivono le persone residenti nei 23 comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Locri.Il numero unico da chiamare è 0964 391414.

Il Pronto Intervento Sociale è rivolto ai cittadini dell’ATS (Ambito Territoriale Sociale) di Locri , quali (anziani, disabili, stranieri, minori non accompagnati, adulti in difficoltà psico-sociale e persone senza dimora) che si trovano in situazioni di emergenza-urgenza sociale e che necessitano di una risposta tempestiva.

Il servizio è attivo per i comuni di:

Africo – Antonimina – Ardore – Benestare – Bianco – Bovalino – Brancaleone – BruzzanoZ. – Caraffa B. – Careri – Casignana-Ciminà – Ferruzano – Gerace – Locri – Palizzi – Platì – Portigliola-Samo-San Luca – S. Agata B. – S.Ilario J. – Staiti.