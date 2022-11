LOCRI Domani al Pala Cultura donazione degli studenti dell’Alberghiero all’Associazione Angela Serra

R. & P.

Domani, martedì 29 Novembre 2022, presso il Palazzo della Cultura di Locri, alle ore 11, un gesto di solidarietà degli studenti e delle studentesse dell’Alberghiero “Dea Persefone” all’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro, per partecipare all’ambizioso progetto di ristrutturazione all’interno dell’Ospedale di Locri dell’area da dedicare al NOLE – Nuova Oncologia di Locri Epizefiri, alla presenza del dirigente scolastico, professoressa Mariarosaria Russo, delle volontarie dell’Associazione Angela Serra, della signora Rita Maremmano e del dott. Attilio Gennaro, rispettivamente segretaria e responsabile per la Calabria dell’associazione, quest’ultimo in collegamento online, nonché degli oncologi dottoressa Irene Cutuli e dott. Francesco Serranò.

La donazione di una piccola somma di denaro a testimonianza della solidarietà studentesca e della speranza rivolta al nostro territorio, al nostro ospedale, alla nostra salute con la finalità di partecipare in prima persona a costruire un futuro migliore in cui i cittadini della Locride non dovranno partire per curarsi ma potranno curarsi in loco, in una struttura accogliente, con strumentazioni mediche all’avanguardia e con personale medico ed infermieristico in numero adeguato.