PIAZZETTA DI SALVI Interrogazione del gruppo “Siderno 2030”

R. & P.

Il Gruppo Consiliare “Siderno2030” interroga l’amministrazione comunale sullo stato dei lavori della Piazzetta di località Salvi.

tenuto conto della preoccupante situazione in cui versa l’apparato nazionale dei lavori pubblici e delle criticità affrontate delle imprese appaltatrici durante il periodo di pandemia;

considerato che, in questo momento storico, le Imprese manifestano uno stato di disagio nel portare avanti le commesse per l’impossibilità di reperire materiali e strumenti utili al conseguimento degli obiettivi prefissati dalle Amministrazioni;

presa visione della Determinazione n. 574 del 31/12/2018, Reg, Gen. N. 1301 del 06/02/2019 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la Realizzazione della Piazzetta in localita’ “Salvi”;

dato atto che il Contratto di Appalto per l’esecuzione dei lavori è stato regolarmente sottoscritto;

considerato che non è ancora stato disposto l’avvio dei lavori;

ritenuto che l’opera, così come programmata, può ancora avere ricadute positive per la comunità di Salvi e dell’intero territorio sidernese;

nell’interesse della collettività, preoccupati per lo stato di fermo degli interventi già approvati e affidati con provvedimenti definitivi ad operatori economici esterni;

interrogano l’amministrazione comunale per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dell’intervento avente ad oggetto “Realizzazione Piazzetta in Località Salvi”.

Si chiede inoltre se e per quali interventi esiste una condizione similare; quali azioni intende intraprendere l’Amministrazione per accelerare l’iter tecnico-amministrativo per l’avvio dell’esecuzione dei lavori di tutti gli interventi per i quali si registrano evidenti ritardi che potrebbero generare eventuali incombenze e aggravio di spese a carico dell’Amministrazione comunale.