R. & P. nota stampa dei consiglieri di opposizione Passafaro, Sainato e Sorbara

LOCRI – A sei anni dalla dichiarazione di dissesto del Comune di Locri, la situazione amministrativa della città è ancora incerta e bloccata. La procedura di dissesto avrebbe dovuto concludersi entro il 14 febbraio 2024, come stabilito dalla legge, ma ad oggi il Comune non ha ancora formalmente chiuso il processo. La mancata conclusione della procedura di dissesto sta creando gravi difficoltà nella gestione delle risorse e nei servizi alla cittadinanza.

In qualità di consiglieri comunali, Raffaele Sainato, Eliseo Sorbara e Ugo Passafaro hanno inviato una richiesta ufficiale alla Corte dei Conti, al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Reggio Calabria, chiedendo un intervento urgente per chiarire le ragioni di questo stallo e individuare eventuali responsabilità.

“Locri non può più essere ostaggio dell’immobilismo. Sei anni sono passati senza che la città sia riuscita a superare definitivamente la fase di dissesto e questo ha ripercussioni gravissime sulla gestione finanziaria e sui servizi ai cittadini,” affermano i tre consiglieri. “Chiediamo risposte chiare e azioni concrete. La città ha diritto di sapere perché il dissesto non è stato chiuso nei tempi previsti e chi è responsabile di questo ritardo.”

Nel documento, Sainato, Sorbara e Passafaro richiedono:

• Verifica dello stato attuale della procedura di dissesto, con particolare attenzione agli atti adottati dall’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL);

• Chiarezza sulle ragioni della mancata chiusura del dissesto, nonostante la scadenza del termine legale;

• Individuazione di eventuali responsabilità amministrative e contabili se dovessero emergere violazioni o omissioni;

• Azioni concrete per il ritorno alla gestione ordinaria, superando finalmente lo stato di dissesto.

“La città ha bisogno di certezze, non può restare intrappolata in un limbo amministrativo che impedisce la programmazione e lo sviluppo,” concludono i consiglieri. “Chiediamo un intervento immediato per garantire il futuro di Locri e il benessere dei suoi cittadini.”