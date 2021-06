LOCRI Al liceo “Mazzini” le lingue sono “certificate”

R. & P.

Come sempre, anche per l’anno scolastico appena concluso, il Liceo delle scienze umane e linguistico “ Mazzini”di Locri , con il suo dirigente Francesco Sacco, si dimostra una scuola molto attenta e interessata alla preparazione dei suoi alunni nelle lingue straniere, non solo come è ovvio per il Liceo Linguistico ma anche per gli altri due indirizzi , liceo delle Scienze Umane e liceo Economico-Sociale.

La vocazione del nostro Liceo è quella di legare lo studio delle discipline classiche e la sua efficacia formativa alle esigenze del mondo contemporaneo, al fine di offrire ai nostri studenti i migliori strumenti per accedere agli studi successivi.

Per questo motivo, a fronte della crescente importanza dello studio delle lingue e delle possibilità di occupazione qualificata che offre un curriculum di studi che le comprenda, proponiamo, come arricchimento dell’offerta formativa, corsi pomeridiani di potenziamento delle lingue straniere che hanno come finalità la certificazione linguistica.

A fare la parte del leone è sicuramente la lingua inglese, seguita da quella francese, spagnola , tedesca e dalle New Entry , lingua cinese e araba.

Da due anni il Liceo delle Scienze umane e Linguistico di Locri, grazie all’impegno costante della prof.ssa Franco Caterina Rita, ha gettato un ponte verso la Cina introducendo un corso pomeridiano di lingua cinese rivolto a tutti gli allievi dei diversi indirizzi.

Gli ottimi risultati ottenuti nelle certificazioni di lingua cinese sono la testimonianza dell’impegno con cui i ragazzi hanno saputo affrontare lo studio di una lingua così impegnativa attraversando con curiosità e determinazione il ponte tra queste due civiltà e di conseguenza hanno motivato la scuola a continuare ad offrire sempre più nuove competenze linguistiche.

L’obiettivo è quello di consentire agli studenti di sostenere gli esami di livello per la certificazione internazionale di lingua cinese (HSK) .

Il corso di 50 ore è stato seguito in DAD da un gruppo di oltre 30 studenti ed è stato tenuto dalla professoressa Xia Li Juan ,esperta madrelingua esterna, che con passione e professionalità ha saputo motivare e preparare gli studenti a questa nuova avventura.

Il progetto è stato articolato in moduli, i cui contenuti sono stati strutturati in attività ed esperienze di apprendimento tra loro integrate. L’autonomia e la compatibilità dei moduli ha consentito di costruire sequenze di apprendimento flessibile. Nel definire il percorso si è tenuto conto della propedeuticità e della sequenzialità degli argomenti, necessaria alla crescita linguistica degli allievi.

Gli studenti hanno sostenuto gli esami di certificazione di lingua cinese HSK1, HSK 2, HSK3 presso il Liceo Capialbi di Vibo Valentia, unico centro calabrese per esami internazionali; ad accoglierli il Prof Giuseppe Cinquegrana , responsabile per le certificazioni orientali.

Complimenti a loro e a tutti gli studenti che oltre allo studio quotidiano, si impegnano a migliorare la conoscenza delle lingue straniere, una competenza sempre più importante per affrontare al meglio le sfide del futuro.