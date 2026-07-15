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LOCRI – Il Bar del Corso, nota caffetteria, pasticceria, gelateria artigianale di Locri, festeggia un compleanno speciale, 40 anni di attività. Dal 1986 infatti, gusto e prelibatezza si fondono per creare dolci unici seguendo quelle che sono le tradizioni, la qualità dei prodotti e le innovazioni contemporanee per soddisfare anche i palati più esigenti. Da sempre la cortesia dei proprietari e l’allegria dei dipendenti, accolgono clienti da tutta la locride e non solo, grazie alla saletta interna e al vicoletto con i tavolini vista Piazza. Insomma ogni momento è quello giusto da godersi in relax o con gli amici per fare un salto al Bar del Corso.

Per l’occasione, per spegnere le 40 candeline, lunedì 20 e martedì 21 luglio, il Bar del Corso organizza la “Festa del Gelato”, un’occasione unica assaggiare il proprio gusto preferito del vero gelato artigianale. Coni e coppette piccole 1€ !

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