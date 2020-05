L’Istituto Nazionale Azzurro di Roma dona generi di prima necessità alla Caritas di Martone

R. & P.

MARTONE – Martedì 5 maggio alle ore 10,00 a Martone, presso la Scuola Materna in Piazza Matteotti, l’INA – Istituto Nazionale Azzurro- in collaborazione con l’ Associazione Culturale e filantropica Acadèmia di Caulonia, consegnerà alle locale Caritas beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose per far fronte all’emergenza coronavirus.

L’INA, è un’associazione umanitaria -apolitica e apartitica, senza scopo di lucro- con sede in Roma, operante nel territorio nazionale ed internazionale che ha come finalità la solidarietà attraverso il dialogo e lo scambio interculturale ed interreligioso tra i popoli.

Parteciperanno alla consegna dei beni il Presidente dell’Istituto Lorenzo Festicini, il delegato di zona Ercole Sansalone, il delegato dell’Academia di Caulonia Denis Rullo, il sindaco di Martone Giorgio Imperitura, il parroco Jean Baptiste Masini Lukaia, la responsabile della Scuola materna Suor Rosa Tedesco e la responsabile della Caritas Rosalba Circosta.

La cerimonia è aperta a quanti vorranno partecipare nelle forme e con le cautele dettate dalle norme specifiche di contenimento covid-19.