Nel cuore di Milano, nel 1845, nasceva una delle bevande più iconiche della tradizione italiana: Fernet-Branca. Ideato dal giovane speziale Bernardino Branca, questo elisir alle erbe è rimasto inimitabile nel corso di quasi 180 anni di storia. La sua ricetta segreta, custodita gelosamente, è stata tramandata per cinque generazioni, mantenendo intatti il fascino e il mistero che lo circondano.

L’essenza di Fernet-Branca è racchiusa in una formula scritta a mano da Bernardino Branca e conservata in un forziere sottochiave, accessibile solo a pochissime persone. Tra le 27 erbe aromatiche utilizzate, solo 10 sono note pubblicamente e sono quelle che regalano le loro proprietà più riconoscibili: china rossa, rabarbaro, camomilla, cannella, tiglio, zafferano, mirra, galanga, zedoaria e iris. Il resto rimane un segreto ben custodito, che contribuisce a mantenere l’aura di mistero intorno a questo amaro leggendario.

Nel corso degli anni Fernet-Branca, partito dalla capitale lombarda, ha iniziato a fare il giro del mondo. Già nel 1870, grazie allo spirito di internazionalizzazione, la bevanda cominciò a farsi conoscere a livello nazionale e internazionale. Le Esposizioni Universali di Parigi, Londra, New York e Buenos Aires furono solo alcuni degli eventi che segnarono il successo globale del marchio. La produzione crebbe, tanto che nel 1913 lo stabilimento si trasferì in Via Resegone a Milano, dove ancora oggi continua la tradizione. L’internazionalizzazione si spinse oltre con l’apertura di stabilimenti a Buenos Aires e Saint Louis per soddisfare la crescente domanda americana.

Una delle caratteristiche che rendono Fernet-Branca unico, oltre la sua ricetta segreta, è il processo produttivo. La preparazione richiede almeno nove mesi e avviene interamente nello stabilimento milanese sotto la supervisione di esperti. Le erbe aromatiche, provenienti da tutto il mondo, vengono conservate in una camera speciale dove temperatura e umidità sono rigorosamente controllate per preservare le proprietà sensoriali. Le fasi di lavorazione comprendono tre operazioni principali: decozione, per ottenere l’anima dolce e rotonda del prodotto, estrazione, che ne estrae l’essenza amara ed erbacea, e infusione, che cattura le note fragranti e balsamiche dello zafferano e di altre erbe preziose.

Una volta completato il processo di estrazione, Fernet-Branca viene affinato in botti di rovere di Slavonia per almeno sei mesi, un passaggio fondamentale per arrotondare i sapori e conferire al prodotto la sua distintiva complessità aromatica. Il risultato è un amaro dalle note balsamiche e speziate, con sentori di menta, eucalipto, arance amare, cannella e china, che si combinano armoniosamente in un bouquet ricco e persistente.

La versatilità di Fernet-Branca lo rende perfetto non solo per essere gustato liscio, ma anche come ingrediente chiave in cocktail raffinati. Negli ultimi anni, la tendenza a creare cocktail con amaro ha reso Fernet-Branca un protagonista indiscusso nelle drink list dei migliori bar.

Signature cocktail e long drink come il Brancamilano, il Branca Fizz e l’Hanky Panky esaltano le sue note più distintive, dimostrando la sua capacità di adattarsi a palati moderni e sofisticati.

In conclusione, Fernet-Branca rappresenta un’eredità tramandata da generazioni, un simbolo di storia, tradizione e innovazione destinata ancora ad un lungo e grandioso successo. Il suo sapore inconfondibile continua a conquistare appassionati in tutto il mondo, confermando il suo status di icona intramontabile e inimitabile.