SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

Marina di GIOIOSA J.ca – Entusiasmo alle stelle per l’arrivo del Nuovo Intercity ROMA-REGGIO CAL via Jonica.

Canti patriottici e popolari, spumante, brindisi e pasticcini hanno coronato il nuovo Intercity che ha sostato per diversi minuti presso la stazione FS di Marina di Gioiosa Jonica.

Intervenuti anzitutto i rappresentanti dell’Associazione “ULTIMA SPIAGGIA” che ha organizzato l’evento, diversi Sindaci della Locride, molti cittadini, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e la Comunità monastica Ortodossa di Stilo con Padre Nilo, che hanno fatto dono ai presenti alla grande festa, di spighe di grano.

Un bell’evento che si auspica, sia una spinta per gli amanti delle rotaie, d’ora in avanti a poter riprendere a viaggiare in treno sulla tratta RC-ROMA via Jonica e viceversa, senza cambi, come è stato fino a 20 anni fa.

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