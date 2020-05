KIWANIS CLUB Nuove donazioni al servizio del territorio

R. & P.

Il Kiwanis club è sempre più più impegnato sui temi della solidarietà, del sociale, del culturale, e soprattutto quando c’è da portare avanti questioni educative. Un club service, quello coordinato per l’anno sociale in corso dal Presidente Giuseppe Canzonieri, caratterizzato dalla volontà di raggiungere la solidarietà attraverso una attività di ampio respiro svolta attraverso i numerosi service. In particolare il club grazie alla buona volontà e al senso della solidariertà dei suoi soci ha donato una buona fornitura di guanti, mascherine e gel disinfettante alla casa di riposo Sant’Antonio collocata sul lungomare cittadino dove sono ospitati molti anziani.

Inoltre nella residenza sanitaria per pensionati San Francesco sul corso Garibaldi sono stati donati altrettante mascherine, guanti e gel. Il Kiwanis, da sempre vicino alla famiglie nel sostegno ai bambini, ha scelto in questo periodo di grave crisi epidemiologica di aiutare i più deboli come gli anziani ricoverati all’interno delle strutture residenziali, agli operatori sanitari e alla famiglie per evitare per quanto possibile il contagio. I dispositivi di sicurezza sono stati consegnati, in sicurezza mantenendo la distanza sociale, dal presidente Pino Canzonieri e con il socio Francesco Pugliese. Non è l’unica iniziativa solidale del club service locrideo perché prossimamente saranno consegnati i tablet ai ragazzi che frequentano scuola elementare Pascoli-Alvaro diretto dalla dirigente Ilaria Zannoni e poi i libri alla scuola media di Gioiosa Jonica diretta dalla dirigente Marilena Cherubino. Il Kiwanis è da sempre al servizio della popolazione più debole con l’attività principalmente rivolta ai bambini e con interventi mirati verso i bisognosi. Inoltre il club è da sempre impegnato in opere di sensibilizzazione con convegni tematici, informazione, assistenza e supporto non solo economico al fine di garantire un adeguato livello di benessere sociale e psicologico. Il presidente Pino Canzonieri dichiara di avere in cantiere altri services a favore della comunità e soprattutto dei bambini più bisognosi. Basta poco per fare Tanto.