“ESTENDERE IL BONUS VACANZE PER L’AFFITTO DEGLI OMBRELLONI” La proposta di Ascoa e degli stabilimenti balneari

L’Associazione Ascoa e cinquanta lidi della Locride, chiedono che il bonus vacanze sia esteso agli stabilimenti balneari e che il cliente finale possa usufruirne autonomamente dopo aver pagato l’intero corrispettivo.

La proposta è indirizzata al Presidente del Consiglio, al Ministro Franceschini, ai sottosegretari al Turismo ed ai parlamentari della città metropolitana di Reggio Calabria.

Inoltre, la proposta viene inviata per conoscenza anche al presidente della Regione Calabria Jole Santelli e all’assessore al Turismo Fausto Orsomarso.

Questa la proposta firmata e inviata:

All’On.le Presidente del Consiglio dei Ministri Avv. Giuseppe Conte All’On.leMinistro della Cultura e del Turismo Avv. Dario Franceschini All’On.le Sottosegretario al Turismo Dott.ssa Anna Laura Orrico All’On.le Sottosegretario al Turismo Dott.ssa Lorenza Bonaccorsi All’On.le Deputata Avv.Federica Dieni All’On.leSenatore Dott. Giuseppe Auddino All’On.le Deputato Dott. Francesco Cannizzaro All’On.le Senatrice Avv. Tilde Minasi All’On.le Senatore Dott. Marco Siclari All’On.le Presidente della Regione Calabria Avv. Iole Santelli All’On.le Assessore al Turismo Dott. Fausto Orsomarso

BONUS VACANZE: PROPOSTA DI MODIFICA IN FAVORE

DEGLI STABILIMENTI BALNEARI(ART. 176 DEL D.L. 34 DEL 19.05.2020)

Il D.L. 34 del 19.05.2020 art. 176 prevede un credito d’imposta nella misura massima di € 500,00 per nucleo familiare, in relazione al pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast.

L’ASCOA, Associazione della Piccola e Media Impresa ed i sottoscritti operatori evidenziano che la stessa norma, però, non prevede che il credito sia riferito anche alle spese sostenute per l’affitto di ombrelloni e sedie sdraio offerti dagli stabilimenti balneari .

Appare insensato escludere dall’ambito di applicazione del bonus vacanze proprio quelle spese significativamente più legate alle vacanze estive, con il rischio di escludere dall’ambito di applicazione della norma un’importante fetta di servizi turistici.La maggior parte delle famiglie italiane, infatti, finalizza le proprie ferie alla fruizione di tutti quei servizi legati alla balneazione e, dunque, mantenere la norma così formulata potrebbe pregiudicare i vacanzieri che, per vari motivi, non andranno ad alloggiare in strutture ricettive.

D’altra parte, gli stabilimenti balneari, considerati per legge ( art. 4 comma 1 del D.Lgs 79/2011) imprese turistiche, contribuiscono in modo importante al PIL del settore turismo che, in ambito nazionale, compreso l’indotto, rappresenta il 13%. Le enormi difficoltà legate all’emergenza causata dalla pandemia da Covid 19, porteranno un sicuro ed importante decremento dell’utenza con gravi ed irrecuperabili perdite per il comparto della balneazione, oggi ulteriormente appesantite dalle necessarie misure di prevenzione anti virus e da una totale incertezza sulle prenotazioni.

Una modifica dell’art. 176 del D.L. 34/2020 che introduca un’estensione ai servizi resi dagli stabilimenti balneari potrebbe consentire di sperare in un contenimento dei danni economici, in relazione ad una stagione che già si preannuncia molto difficoltosa. Inoltre, si rende necessario consentire al cliente finale di usufruire del credito in modo autonomo e senza il consenso del fornitore. Ciò andrebbe incontro alla forte necessità di liquidità che gli imprenditori reclamano a seguito della grave crisi economica da Covid 19.

I sottoscritti, quindi, chiedono al Presidente del Consiglio, al Sig. Ministro e ai parlamentari in indirizzo, che in sede di conversione siano proposte le seguenti modifiche: 1) estendere l’ambito di applicazione della “Tax Credit Vacanze”, prevista dall’art. 176 del D.L. 34/2020, anche ai servizi offerti dalle strutture balneari; 2) prevedere esplicitamente che il bonus, in mancanza di accordo con il fornitore, possa essere utilizzato direttamente dall’utente finale sotto forma di credito d’imposta o di detrazione fiscale dell’intero corrispettivo pagato.

ASCOA (ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE)

STABILIMENTI DELLA LOCRIDE FIRMATARI DELLA PETIZIONE*

1)IL CHIOSCO ARDORE 2)MIRAGE BOVALINO 3)MIRIME BEACH BOVALINO 4)BEACH SIDE BOVALINO 5)LA ROTONDA BOVALINO 6)LIBERTY BRANCALEONE 7)BLU TANGO CAULONIA 8)SOLERO BEACH CAULONIA 9) OASI DEL MARE CAULONIA 10)LIDO SERENA GROTTERIA MARE 11)CACTUS CLUB LOCRI 12)LE CLUB LOCRI 13)LA PLAYA LOCRI 14)LA CAPANNINA LOCRI 15)BARAONDA LOCRI 16)MISTER PUB LOCRI 17)ULTIMA SPIAGGIA LOCRI

18)DELFINO BLU LOCRI 19)NOSSIDE LOCRI 20)NETTUNO LOCRI 21)COSTA BLU BEACH LOCRI 22)PERSEPHONE LOCRI 23)LULU’S MARINA DI GIOIOSA JONICA 24)BIKINI MARINA DI GIOIOSA JONICA 25)CARAMELLA MARINA DI GIOIOSA JONICA 26)STELLA MARINA MARINA DI GIOIOSA JONICA 27)BLUE MARINE MARINA DI GIOIOSA JONICA 28)MALIBU’ BEACH MARINA DI GIOIOSA JONICA 29)COSTA AZZURRA MARINA DI GIOIOSA JONICA 30)BLUE DHALIA MARINA DI GIOIOSA JONICA 31)BAGNI L’ORMEGGIO MONASTERACE 32)LOA BEACH CLUB PORTIGLIOLA 33)LA CALURA ROCCELLA JONICA 34)LIDODALNASOALCIELO ROCCELLA JONICA 35))LIDO MEDITERRANEO ROCCELLA JONICA 36)LIDODELLE STELLE ROCCELLA JONICA 37)LIDO BEACH CLUB ROCCELLA JONICA 38)MISTRAL SANT’ILARIO 39)CARAVAN SUD SIDERNO 40)GOURMET SIDERNO 41)JOLLY MARE SIDERNO 42)YMCA SIDERNO 43)SAHARA SIDERNO 44)GELSOMINO SIDERNO 45)MINIBAR BEACH SIDERNO 46)TAMANGO SIDERNO 47)BLUE BAY SIDERNO 48)LA GIARA SIDERNO 49)HOTEL PRESIDENT SIDERNO 50)IL NAUFRAGO SIDERNO

*Le adesioni sono state formalizzate tramite raccolta firme in presenza e via web