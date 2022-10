ITALIA-ESTONIA Sistemi scolastici a confronto

R. & P.

Per la seconda volta in un anno, ieri nella splendida cornice di palazzo Nieddu del Rio, locali “Woods – the Beatles Foundation”, gli alunni dei Licei “Mazzini” di Locri hanno avuto la possibilità di confrontarsi con docenti e dirigenti scolastici provenienti dall’Estonia.



Scopo dell’incontro è stato lo scambio di informazioni sui sistemi scolastici in vigore in Italia e in Estonia, nell’ottica di una condivisione delle esperienze e una riflessione su i punti forti e quelli, invece da migliorare.

Dopo i saluti di rito è stato proiettato, quale testimonianza dell’apertura della scuola verso il territorio il documentario multilingue “LA PIOGGIA DI LONDRA – LOCRIDE 2.0″ elaborato finale di un progetto – realizzato in collaborazione con l’artista Bruno Panuzzo- che ha auto come finalità quella di valorizzare e promuovere la Locride.



Si è poi aperto un confronto ricco di interessanti spunti su un mondo in costante evoluzione come quello dell’istruzione.



È emerso che quello estone è un sistema che conferisce la piena autonomia alle scuole che, pur avendo obiettivi generali da raggiungere, hanno anche carta bianca sull’organizzazione del curriculum.

Le scuole estoni, poi, si impegnano non solo a fornire agli alunni un insieme di nozioni fine a se stesso, ma soprattutto a costruire le competenze chiave per inserirsi con successo nel mondo lavorativo.



A conclusione dei lavori la delegazione estone ha ricevuto in omaggio oltre al libro box “LA PIOGGIA DI LONDRA – LOCRIDE 2.0″ alcune copie degli elaborati finali dei più importanti progetti promossi dal “Mazzini” : “NAUTILUS” del 2021; “CONOSCI, VALORIZZA, PROMUOVI 1 – 2 – 3 – CALABRIA MAYBE” del 2019 .

Un grande orgoglio per tutti noi!

Un sogno, l’ennesimo, che si realizza e che consacra ulteriormente (dopo la manifestazione avvenuta in POLONIA) il “Mazzini” come scuola sempre più “europea” e la “Fondazione Woods” di Locri come uno strumento per l’apertura internazionale del territorio.