IPSIA SIDERNO-LOCRI, il 21 Gennaio Open Day con sfilata di Moda

R & P

L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Siderno – Locri ha il piacere di invitare la Cittadinanza all’Open Day che avrà luogo sabato 21 gennaio 2022, alle ore 10:00, presso la sede coordinata di Locri sita in via Sibari n. 50.

L’evento, a cui saranno presenti per la FIDAPA BPW Italy la Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e la Presidente del Distretto Sud-Ovest Pina Genua Ruggiero, è a sostegno di una iniziativa che intende valorizzare le competenze e la preparazione offerte da una Scuola che opera sin dal 1960 in un territorio difficile, unica nel comprensorio come tipologia e che oggi si ripropone per la formazione e l’avviamento al lavoro dei tanti giovani che la frequentano.

Avvalendosi della sinergica collaborazione delle Responsabili delle Task-force Nazionali “Impresa e Lavoro” Grazia Marino e “Comunicazione” Maria Caterina Aiello, con quest’iniziativa d’orientamento organizzata “dal vivo”, l’I.P.S.I.A. vuole favorire il ritorno ad un’esperienza scolastica completa, nel corso della quale sarà possibile visitare le strutture scolastiche, prendere visione delle tante opportunità di studio che l’Istituto propone, ai fini di una scelta consapevole degli studi futuri in una prospettiva concreta di inserimento nel mondo del lavoro e nell’ottica di sostenere un’istruzione e una formazione di qualità.

Rappresentazione e Sviluppo: saranno questi i punti di partenza della Manifestazione e che avranno come obiettivo la diffusione di informazioni coordinate relative alle attività di progetto e alle proposte che si identificano con gli indirizzi della FIDAPA, per far crescere la cultura delle pari opportunità, della valorizzazione delle differenze, della parità di genere, nell’ambito delle attività, delle emozioni, delle passioni e delle opportunità di lavoro che la Scuola intende offrire e promuovere.

Sono tanti gli studenti e le studentesse che parteciperanno all’evento, caratterizzato dalla presentazione dei vari indirizzi di studio e dalla sfilata “Final work 2022”.

Saranno presenti, inoltre:

Gli Assessori alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune di Locri Domenica Bumbaca e di Siderno Francesca Lopresti.

La Responsabile della Task force Nazionale Fidapa Impresa e Lavoro Grazia Marino, Ceo di Spazio Margutta e Vicepresidente della Camera della Moda di Roma.

Vincenzo Linarello, Presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo, di cui fa parte “Cangiari” marchio di moda eco-etica di fascia alta.

Patrizia Papandrea, promettente stilista ed ex allieva dell’I.P.S.I.A., con la presentazione del progetto “Vestiamo la Cultura”.