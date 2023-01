Siderno, intensificati i controlli sulla differenziata. Il sindaco avvisa: “sanzioni per i trasgressori”

R & P

Come avevamo anticipato, si sono intensificati i controlli sulla differenziata.

In primo luogo lavorando per trovare chi non è censito (e quindi, oltre a non pagare il servizio, getta anche la spazzatura per strada, vanificando gli sforzi dell’amministrazione e dei cittadini virtuosi).

Allo stesso tempo, stiamo effettuando i controlli sui rifiuti già differenziati, al fine di migliorare la percentuale di recupero e ridurre i costi del servizio.

In caso di rifiuti non correttamente differenziati, verranno lasciati degli avvisi e la frazione non verrà ritirata.

Alla terza violazione (dopo due avvisi per mancata o non corretta differenziazione) verranno applicate delle sanzioni.

Nel caso di condomini in cui non si è in grado di individuare il proprietario del mastello, verrà sanzionato l’intero condominio.

Differenziare bene non significa solo rispettare un precetto normativo, ma significa rispettare l’ambiente in cui viviamo, in cui vivono i nostri vicini, i nostri figli ed in cui vivranno i nostri nipoti.

Inoltre, meglio si differenzia e meno si paga.

Perciò, nell’interesse di tutti, differenziamo bene!

Siamo grati ai tanti cittadini che stanno collaborando.

Maria Teresa Fragomeni- Sindaco Siderno