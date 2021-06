Ipsia Siderno/Locri, corso di formazione di fine anno per futuri odontotecnici

di Antonella Scabellone

SIDERNO-Interessante incontro di formazione presso l’Ipsia di Siderno/Locri dove si è tenuto, nei giorni scorsi, nella sede staccata di via Turati, un corso teorico/pratico nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro per gli alunni della classe terminale dell’indirizzo Odontotecnico.

Il corso, promosso dall’ANTLO (Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico) Calabria , presieduta da Marco Tassone, si è svolto nelle giornate del 31 maggio e dell’ 1 giugno, dalle 8 alle 13, ed ha visto la partecipazione degli odontotecnici Tullio Titoso, di Napoli, e Domenico Ciprioti, di Siderno.

Tullio Titoso

Titoso ha relazionato per conto della Ruthinium, un’ azienda leader in italia per la commercializzazione di leghe dentali e prodotti per odontotecnici e dentisti. Domenico Ciprioti è responsabile Calabria dell’ Antlo. A coordinare il corso i docenti tutor Maria Gratteri e Alessandro Raso

I ragazzi si sono cimentati in attività pratiche finalizzate alla realizzazione e al montaggio di protesi odontoiatriche totali, approfondendo le loro conoscenze di base che, a conclusione di anno scolastico, li proiettano a pieno titolo nel mondo del lavoro.