In merito al trasferimento di alcune classi dei Licei “Mazzini” di Locri all’I.P.S.I.A. di Siderno, i Dirigenti scolastici dei due Istituti rendono noto che, ormai superate in spirito di collaborazione le problematiche di natura organizzativa, a breve sarà realizzato lo spostamento delle classi a Siderno.

I Dirigenti scolastici dei due Istituti sono fiduciosi che le due Comunità scolastiche sapranno cooperare ed impegnarsi insieme e sono anche sicuri che da questa loro collaborazione non potrà che scaturire un reciproco arricchimento umano e professionale.

Le Dirigenze scolastiche suddette colgono volentieri l’occasione per ringraziare i competenti Uffici della Città Metropolitana per il contributo offerto per l’equilibrata soluzione delle problematiche.