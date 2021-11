INTIMIDAZIONI A SIDERNO Domani il consiglio comunale aperto sul tema

R. & P.

L’incendio doloso che ha distrutto, nella notte di lunedì, due mezzi in dotazione dell’Ente comunale oltre che materiale di magazzino, è un ulteriore gravissimo segnale del tentativo, sempre più evidente e pericoloso, di affermare a Siderno la cultura della violenza e del contrasto all’agibilità democratica.

Tutti siamo chiamati ad una immediata ed adeguata risposta per affermare con forza i valori di solidarietà e giustizia sui quali si basa il vivere comune nella nostra cittadina. Ognuno di noi ha il dovere di difendere la propria città da attacchi di questo genere, in maniera netta ed inequivocabile perché nessuno mai può arrogarsi il diritto di condizionare chi amministra nell’esclusivo interesse dei cittadini e per il bene della collettività.

Per questo motivo, ritengo un atto più che dovuto la convocazione per Venerdì 19 Novembre, alle ore 16.00,presso la Sala consiliare del Comune di Siderno, di un Consiglio comunale, in sessione urgente e straordinaria, aperto ai contributi dei cittadini, delle forze sociali, politiche e istituzionali.

Tutti uniti potremo affermare con forza che chi è stato chiamato ad amministrare la Città di Siderno non può essere e non sarà mai sopraffatto dalla cultura della violenza e non si piegherà alle intimidazioni perpetrate da chi si nasconde dietro questi atti vili e deplorevoli.

Alessandro Archinà

Il Presidente del Consiglio Comunale