LA SCUOLA DEL FUTURO Sabato pomeriggio l’incontro a Caulonia Marina

R. & P.

Ammontano ad oltre otto milioni di euro i finanziamenti ottenuti dal Comune di Caulonia per le scuole del futuro.

Saranno realizzate due scuole completamente nuove, la scuola elementare di Caulonia Marina (importo finanziato 2 milioni di euro), la Scuola media di Caulonia Marina (importo finanziato 3.800.000 euro), la Palestra comunale (importo finanziato 800.000 euro) e saranno adeguate sismicamente la Scuola di Caulonia superiore (importo finanziato 1 milione di euro) e l’Asilo di Marina (importo finanziato 800.000 euro).

La scuola del futuro è una scommessa sul domani di Caulonia, frutto di programmazione, idee chiare e progetti che dimostrano, ancora una volta, la massima attenzione dell’amministrazione comunale per il futuro di questo paese e delle sue prospettive.

Si tratta di progetti di ampio respiro che daranno a Caulonia scuole nuove, sicure, innovative, sostenibili, tecnologiche in cui gli spazi per la didattica sono protagonisti insieme agli spazi gioco e alle aule magne.

Sabato 20 alle ore 17:30 alla biblioteca comunale di Caulonia Marina, in un incontro pubblico, sarà presentato il progetto della nuova scuola media e sarà l’occasione per fare il punto sull’edilizia scolastica di Caulonia.

L’Amministrazione comunale di Caulonia