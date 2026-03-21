R. & P.

L’INPS compie un importante passo avanti nella semplificazione dei servizi per i cittadini con il lancio del nuovo “Portale della Famiglia e della Genitorialità”, uno strumento digitale pensato per accompagnare famiglie e genitori nei momenti più delicati e significativi della vita.

Il servizio, introdotto con il messaggio n. 991 del 20 marzo 2026, rappresenta il primo progetto concreto del modello di “Welfare per eventi della vita”, in linea con il Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027.1.

Un unico punto di accesso per bonus e serviziIl portale consente di accedere in modo semplice e personalizzato alle principali prestazioni dedicate alla famiglia, tra cui:

– assegno unico e universale;

– bonus asilo nido;

– bonus nuovi nati e bonus mamme;- congedi parentali e altre tutele lavorative.

Esempio pratico: Una coppia che ha appena avuto un figlio può, entrando nel portale, trovare in un’unica area tutte le informazioni e le procedure per richiedere l’assegno unico, verificare se ha diritto al bonus nido e consultare le regole sui congedi parentali, senza dover cercare su più siti o rivolgersi a diversi uffici.

2) Servizi integrati anche sul territorioUna delle novità più rilevanti è l’integrazione con servizi di altri enti pubblici.

Il portale, infatti, raccoglie informazioni su:

– registrazioni anagrafiche;

-servizi sanitari;

-percorsi educativi;

-supporto sociale alle famiglie .

Grazie alla funzione “Servizi vicino a me”, è possibile individuare rapidamente le strutture disponibili sul territorio.Esempio pratico:Un genitore può cercare direttamente dal portale il consultorio più vicino, un centro vaccinale o una struttura sanitaria convenzionata, evitando ricerche separate e spesso complesse.

3) Un percorso guidato per ogni fase della genitorialitàIl portale è organizzato per accompagnare l’utente nelle diverse fasi della vita familiare:

– gravidanza;

– nascita;

– crescita del bambino;

– adozione e affidamento;

– disabilità.

Esempio pratico: Una futura mamma, accedendo alla sezione “gravidanza”, può ricevere indicazioni su visite sanitarie, tutele lavorative e prestazioni economiche disponibili, con contenuti già selezionati in base alla sua situazione.

4) Accesso semplice e contenuti personalizzatiPer accedere al portale è necessario utilizzare le credenziali digitali (SPID, CIE, CNS o eIDAS). Una volta effettuato l’accesso, il sistema propone contenuti su misura, guidando l’utente tra servizi e opportunità.

Esempio pratico: Una famiglia con un figlio disabile potrà visualizzare direttamente i servizi e le agevolazioni specifiche, senza dover consultare normative complesse o dispersive.

5) Un welfare più vicino alle personeIl nuovo “Portale della Famiglia e della Genitorialità” rappresenta un cambiamento concreto nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione: meno burocrazia, più integrazione tra servizi e maggiore attenzione ai bisogni reali delle famiglie.

Si tratta di un modello innovativo che punta a rafforzare il sostegno alla natalità e a rendere i servizi pubblici più accessibili, chiari e vicini alla vita quotidiana delle persone.

Il presente contributo vuole avere il solo scopo di informare e formare i cittadini del Comprensorio, favorendo una maggiore conoscenza degli strumenti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.