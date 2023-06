R. & P.

Si è concluso l’8 giugno scorso, il 2° anno del progetto nuoto rivolto agli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo De Amicis-Maresca di Locri (compresi i plessi di Portigliola e Sant’Ilario dello Jonio).

Questo progetto, approvato in Consiglio d’Istituto e portato avanti dalla dirigente, dottoressa Carla Galletta insieme alla responsabile, l’insegnante Erika Panetta e a tutto il corpo docente, è stato avviato durante l’anno scolastico 2021/22 e confermato anche per l’anno appena concluso.

L’attività motoria in piscina ha reso le giornate scolastiche più dinamiche e ricche di stimoli, favorendo lo sviluppo psicofisico dei bambini e permettendo di superare i postumi del periodo pandemico che ci siamo da poco lasciati alle spalle, nella convinzione che l’educazione del corpo debba essere sviluppata tanto quanto quella della mente.

È questo l’obiettivo educativo che sta alla base dell’iniziativa, considerando il nuoto come uno degli sport più completi ad integrazione del programma di attività motoria.

Il successo di questo progetto che traspare dai sorrisi degli alunni, si è potuto realizzare grazie alla struttura ASD Sporting Club di Ardore diretta dal prof. Giovanni Marando che ha messo a disposizione la propria professionalità, ma anche con l’aiuto e la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali di Locri e Sant’Ilario, della commissione prefettizia di Portigliola, che in stretta sinergia con la scuola, hanno fornito agli alunni il servizio bus per il tragitto presso la struttura ospitante; infine, un ringraziamento va alla ditta Autoservizi Murdaca che ha offerto gratuitamente il servizio navetta per gli alunni del plesso di Portigliola.