ICARO Esce domani il nuovo video di Manuela Cricelli

di Redazione

Si chiama “Icaro” (testo e musica di Manuela Cricelli; arrangiamenti Cricelli/Oppedisano/Platani) prodotto da Vhein Sessions (Vincenzo Oppedisano, Giuseppe Cremona e Frank Armocida – Regia, Fotografia e Montaggio), il nuovo videoclip di Manuela Cricelli che uscirà domani, domenica 29 dicembre.

La cantante, attrice e psicologa roccellese ha altresì curato la sceneggiatura del video in cui recitano gli attori Giuseppe Totino e Antonio Multari, incentrato sul volo di Icaro, i cui contenuti vanno anche al di là del valore artistico del brano lasciando un importante messaggio. Troppo in alto e troppo vicino al sole per essere sostenuto da ali di cera. E allora bisogna “costruirsi” ali più solide, per poter osare. Per poter spiccare l’agognato volo, trovare il coraggio di lottare per realizzare sè stessi.

Un invito a lasciar cadere le paure, questo brano, per volare incontro alle proprie aspirazioni.