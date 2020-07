Guardia Costiera: operazione Mare Sicuro

Di Simona Ansani

E’ partita il 15 giugno l’ operazione “Mare Sicuro” della Guardia Costiera che si svolge che coinvolge le coste di tutta Italia fino al 13 settembre. L’operazione mira principalmente alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell’ambiente marino e costiero.

Uomini e donne in servizio presso l’ Uffici o Circondariale marittimo di Roccella Jonica, l’ Ufficio Locale marittimo di Siderno, le Delegazioni di spiaggia di Monasterace e Bovalino, saranno impegnati a vigilare in mare, nei porti e sui litorali della Locride, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Reggio Calabria.

<<Lo sforzo operativo, da quest’anno – fanno sapere gli uomini della Guardia Costiera – sarà ancora più intenso, con il dislocamento di un battello pneumatico assegnato alla Delegazione di Spiaggia di Monasterace che andrà ad aumemtare il dispositivo di sicurezza in mare, a protezione dei bagnanti e dei diportisti che in questo periodo dell’anno affollano il litorale>>.