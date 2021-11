GRANDMASTERS La rivista di arti marziali dedica un focus a Cavallo

R. & P.

La prestigiosa rivista internazionale di arti marziali “GrandMasters of Martial Arts Magazine”, edizione novembre 2021, ha pubblicato un servizio sul Professore e Maestro Giuseppe Cavallo, direttore tecnico dell’Accademia, da lui fondata, di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, con sedi operative a Caulonia, Siderno, Polistena e, prossimamente, presso l’Imperial, di Monasterace, del presidente Giuseppe Bruzzese.

Un grande onore per tutta l’Accademia Cavallo e per la Calabria, che può vantare l’unico Maestro in Italia, a così elevati livelli, nelle discipline marziali tradizionali, e nel micidiale kempo – kenpo, antesignana di molte arti marziali orientali.

Il dottor Giuseppe Cavallo, che è anche consigliere regionale, in Calabria, del Comitato Olimpico Nazionale, è maestro di campioni italiani e mondiali, e ha portato in nazionale azzurra tanti atleti, che hanno portato titoli prestigiosi al nostro Paese.

L’ulteriore importante riconoscimento che giunge al maestro Cavallo è la testimonianza della serietà con cui lui, animato da saldi principi morali cristiani, porta avanti un progetto di sport ma, anche e soprattutto, di educazione alla legalità e di scuola di vita.