BENESTARE – Il 18 giugno come ogni anno ricorre la Giornata Mondiale del Picnic.

Durante questa Giornata, gli individui sono incoraggiati a organizzare un picnic e a godersi un pasto all’aperto in un parco, in spiaggia, in montagna o in qualsiasi altro luogo che offra un ambiente piacevole e rilassante. È un’occasione per apprezzare la natura, socializzare e godere di cibo e bevande all’aria aperta. Il termine “picnic” ha origini francesi ed è apparso per la prima volta nel XVII secolo. Inizialmente, indicava un pasto condiviso, spesso all’aperto, in cui ogni partecipante portava un piatto da condividere con gli altri. La parola “picnic” deriva dalla combinazione dei termini francesi “piquenique“, che significa “mangiare poco”.

Quest’anno il gruppo spontaneo Verde Speranza di contrada Bruca di Benestare ha organizzato un picnic con i nonni tra gli ulivi. Un bellissimo prato sotto un uliveto secolare, ombreggiante un caldo pomeriggio di questa estate anomala, ha fatto da cornice ad una iniziativa che ha voluto legare la ricorrenza ad un po di tempo dedicato ai nonni. Ci siamo ritrovati a chiacchierare piacevolmente ascoltando i racconti degli anziani ma anche i giochi e le corse dei bambini. Il più piccolo si divertiva a rincorrere le salamandre e a far saltare i grilli. Melania ha preparato una gustosissima bevanda di acqua e limone molto fresca mentre su una lunga tavolata si accumulavano prelibatezze in attesa del via per l’assaggio. Una giornata di altri tempi tra le grida gioiose dei bambini ed i richiami degli adulti; ciascuno ha avuto la voglia di chiacchierare e tra un boccone e l’altro, ottimo formaggio pecorino e capicollo guarniti da cime di capperi sottaceto ed il tutto accompagnato da pane e friselle cotte nel forno a legna, ci si è ripromessi di ripetere a presto i festeggiamenti anche in assenza di giornate mondiali proclamate. Giusy ha declamato un bellissima lirica dedicata ai nonni. Bella esperienza. Viva i Nonni! (Arturo Rocca)

VIDEO ESCLUSIVO