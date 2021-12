GIORNATA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ Iniziativa congiunta ad Africo e Brancaleone

R. & P.

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità la Garante delle Persone con disabilità del Comune di Brancaleone, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Brancaleone- Africo ed il comune di Brancaleone, ha promosso un’iniziativa congiunta per stimolare il dibattito ed il confronto sul mondo della disabilità, partendo proprio dal coinvolgimento dei più piccoli.

La scuola, sotto impulso della Garante e in rete con i docenti e i referenti per il sostegno, ha da subito avviato un percorso di informazione e sensibilizzazione sulla giornata della disabilità, coinvolgendo i piccoli studenti delle scuole primarie ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Dalle riflessioni sulla diversità e sul mondo della disabilità, i bambini trarranno ispirazione per elaborare manufatti artistici e cartelloni che gli stessi consegneranno alla Garante ed al Sindaco, che nella giornata del 3 dicembre verranno esposti presso la sala del Consiglio Comunale, come segno indelebile della partecipazione e della presa di coscienza dei piccoli cittadini.

<< Le celebrazioni delle varie giornate internazionali si riducono spesso a cerimonie vane e fini a se stesse, se però si riesce a farle diventare un momento di conoscenza, di confronto e dibattito può originarsi un processo educativo informale in grado di lasciare un’impronta nella coscienza di tutti, dai più piccoli ai più grandi. La giornata sarà incentrata totalmente sui ragazzi, cittadini del domani e portatori di visioni del mondo scevre di pregiudizi, infatti, al di là dei consueti interventi e saluti dei rappresentanti di Scuola e Comune,saranno i più piccoli ad animare la giornata con i loro lavori e momenti di poesia. Le scuole di Brancaleone accolgono più bimbi con disabilità, e non poteva che partire da lì una prima riflessione sulla giornata mondiale della disabilità. Vedere coinvolti in questa occasione Comune, Scuola ed ovviamente l’ufficio del Garante mi rende veramente soddisfatta.>>, conclude la Garante, Anna Laura Tringali.

L’iniziativa si terrà venerdì 3 dicembre, ore 10.30, e luogo d’incontro sarà l’appena rinnovata piazza antistante il Palazzo Comunale, messa gentilmente a disposizione dall’amministrazione e che verrà “inaugurata” proprio dai ragazzi.